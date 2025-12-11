Con un PRO “purificado”, Macri cierra el año con un mensaje a Milei en la antesala de las extraordinarias

Mauricio Macri cerrará el año al frente de un acto de la Fundación Pensar, en un gesto que dentro del PRO leen como una señal política destinada a marcar distancia del Gobierno y, al mismo tiempo, ordenar a un partido que busca recuperar identidad propia en medio de su mayor reducción parlamentaria desde 2003. Con un PRO “purificado” por las fugas hacia los bloques de La Libertad Avanza tanto en Diputados como en el Senado, el ex presidente dejará un mensaje en la antesala de las sesiones extraordinarias en las que el Congreso debatirá el Presupuesto 2026 y una serie de reformas clave para Javier Milei, como es la laboral.

La elección del ámbito no es casual: Pensar, de la mano de María Eugenia Vidal, volvió a convertirse en el espacio desde el cual el macrismo intenta reconstruir agenda, fortalecer equipos técnicos y reposicionar al partido en el debate público, lejos del rol de mero acompañante del oficialismo libertario. Hasta ahora, el PRO participó del Consejo de Mayo, pero la dinámica interna se reconfiguró y en el partido, si bien aseguran que apoyarán los proyectos, aclaran que plantearán aportes en el debate parlamentario.

Según supo El Destape, Macri buscará fijar una postura que combine acompañamiento y autonomía: apoyar lo que coincida con la identidad del espacio, pero sin alineamientos automáticos ni fusiones tácitas con La Libertad Avanza. El discurso de Macri apunta a unificar criterios hacia las extraordinarias, con una consigna clara que comenzó a circular entre los legisladores que se mantienen dentro del bloque. “Vamos a acompañar el Presupuesto y las reformas” prometen, pero ponen reparos en que lo hagan a libro cerrado: “La reforma laboral hay que estudiarla y hacer aportes”. La advertencia también incluye un dato histórico que sirve de marco para la discusión parlamentaria y que apunta a pensar que la mayor discusión la harán en Diputados: “Arranca en el Senado; nunca fuimos fuertes ahí, lo máximo que llegamos a tener fueron ocho senadores”.

El partido llega a esta instancia más chico pero, como reconocen en privado, más homogéneo. La sangría legislativa del último año —que llevó al bloque de Diputados de 40 a 12 integrantes y al Senado de 7 a apenas 3— no generó dramatismo puertas adentro, sino una lectura política que en el macrismo repiten en voz baja. “El PRO termina purificado el año, los que quedan son amarillos puros”, deslizó un integrante del Consejo Nacional. En el mismo tono, otro dirigente agregó que “los manchados ya no están; preferible ser pocos, pero puros”.

El acompañamiento al Presupuesto, de todos modos, está lejos de ser un cheque en blanco. Días atrás, Jorge Macri dejó planteado frente a Manuel Adorni y Diego Santilli que el aval del PRO dependerá de que el proyecto incluya la coparticipación que la Corte Suprema reconoció a la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño reclamó la restitución del 3,5% y que esos fondos se transfieran de forma semanal, como establece el acuerdo vigente entre Nación y Ciudad, y pidió explícitamente que esa modalidad figure de manera textual en el Presupuesto 2026. Según explicó, “hay un acuerdo firmado en la Corte donde el pago no es por goteo, sino semanal; vamos a pedir que eso esté expresado en el Presupuesto”.

El PRO anticipa que el vínculo con Milei ya no será de apoyo incondicional a partir de enero. La hoja de ruta que prepara Macri para el año próximo se resume en un concepto que en el partido gana consenso: discutirán “ley por ley”, acompañando lo que consideren razonable, marcando diferencias cuando las haya y recuperando la voz propia que, entienden, se diluyó durante 2024.

Lo que sería la última aparición pública del año de Macri funcionará así como una señal política en la previa de dos semanas de discusión álgida en el Congreso con el que buscará reordenar al PRO, reafirmar su autonomía y fijar las reglas del vínculo con el Gobierno.