Banco Central de Perú mantiene estable tasa de interés en 4,25%

- El Banco Central de Perú mantuvo el jueves estable su tasa de interés en 4,25%, por tercer mes consecutivo, en línea con las expectativas de los analistas y mientras se proyecta que la inflación se aproxime gradualmente al centro de su rango meta.

El banco peruano ha bajado gradualmente su tasa desde un máximo de 7,75% que mantuvo durante la primera parte de 2023.

La inflación anualizada hasta noviembre fue de 1,37% y se mantuvo cerca del límite inferior del rango meta establecido por el banco central, de entre 1% y 3%. El banco ha pronosticado que el costo de vida cerraría el año con un aumento de 1,7%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el próximo año el banco espera una inflación de 2,0%.

"Se proyecta que la inflación interanual se aproxime gradualmente al centro del rango meta en los próximos meses. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección", dijo el banco en un comunicado al explicar su decisión.

Sobre la actividad económica el banco dijo que en noviembre los indicadores adelantados muestran un buen desempeño.

"Casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, y la mayoría de los indicadores de expectativas mejoraron respecto al mes anterior, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial", manifestó.

El banco dijo además que "las perspectivas de la actividad económica mundial apuntan hacia un crecimiento moderado en un contexto de disminución de tensiones comerciales".

Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

La nación andina sigue siendo uno de los países económicamente más estables de América del Sur a pesar de una constante agitación política. A inicios de octubre asumió a la presidencia José Jerí -un abogado que ocupaba la presidencia del Congreso-, en reemplazo de la entonces mandataria Dina Boluarte que fue destituida por presunta incapacidad moral para gobernar.

Con información de Reuters