El National Geographic eligió al descubrimiento 2025 más importante.

El 2025 fue un gran año en relación a los hallazgos científicos e históricos que se hicieron y National Geographic destacó a uno de ellos: restos humanos momificados después de siglos de su existencia. Las momias representan una ventana al modo de vida de las sociedades antiguas, incluyendo su alimentación, sus costumbres y sus prácticas rituales.

Por eso, desde los orígenes de la arqueología en el siglo XIX, estos cuerpos preservados despertaron un enorme interés entre los investigadores. En septiembre, un equipo de la Australian National University halló en el sudeste asiático un grupo de restos humanos que revelan una técnica de momificación por deshidratación mediante humo, con una antigüedad superior a los 12.000 años.

Este descubrimiento cambia por completo lo que se creía hasta ahora: África y América dejan de ser consideradas las regiones con las momias más antiguas del planeta. Otros hallazgos que marcaron este año, según informó National Geographic, incluyen la identificación del monumento maya más antiguo y de mayor tamaño registrado hasta ahora -una representación del cosmos con unos 3.000 años de antigüedad-, el hallazgo de un gran barco medieval descubierto durante trabajos urbanos en Barcelona y la aparición de un fresco en Pompeya que revela la existencia de un culto oculto.

Por qué se trata de un descubrimiento importante

Este primer hallazgo arqueológico permite desplazar el foco de la historia, tradicionalmente centrado en la cuenca del Mediterráneo. Los estudios realizados en esta zona del Pacífico Oriental obligan a replantear la línea temporal global y a admitir que las técnicas de preservación funeraria son tan antiguas y variadas como la humanidad misma, trascendiendo los límites del valle del Nilo y las civilizaciones andinas.

Momia moderna conservada en una casa de Papúa.

El descubrimiento sobre la conducta de las palomas que sorprendió

Un importante avance científico puso en duda una creencia sostenida durante décadas, que consideraba que solo los humanos y algunos mamíferos tenían conciencia. Investigaciones recientes revelaron que aves como las palomas y las gallinas poseen capacidades cognitivas mucho más complejas de lo que se pensaba, mostrando un nivel de evolución sorprendente.

Según dos estudios publicados en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B, estas aves y algunas especies más complejas tienen una vida interior desarrollada. Sus cerebros, aunque distintos a los humanos, les permiten procesar experiencias subjetivas, tomar decisiones conscientes e incluso, en ciertos casos, reconocerse a sí mismas, desafiando la visión tradicional sobre la conciencia animal.