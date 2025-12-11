Emoción por la convocatoria de Kike Teruel con invitadas de lujo: “Mucho folklore”

Kike Teruel convoca a los fans del folklore a una "guitarreada y mateada" en una localidad bonaerense.

El popular cantante Kike Teruel sigue siendo una de las figuras del folklore argentino, tras su alejamiento de Los Nocheros, la histórica banda donde brilló durante muchos años. Si bien comenzó una nueva carrera como conductor en un ciclo de streaming, el salteño no pierde oportunidad para protagonizar eventos, festivales y encuentros musicales en la Provincia de Buenos Aires. Este fin de semana llevará adelante una nueva “Mateada y guitarreada” con invitadas de lujo.

“Los esperamos en la última guitarreada de este 2025”, escribió Kike Teruel en sus redes sociales e invitó a los seguidores al encuentro especial junto a Flor Paz, cantante e hija de Onofre de Los Manseros Santiagueños, y su compañera del programa “Soy de Acá”, Carla Conte. “Para vivir una hermosa tarde en San Antonio de Areco”, completó el exNochero desde Instagram y el flyer remarca: “Traé tu guitarra y sumate”.

Cuándo y dónde será el último recital del año de Kike Teruel

La fecha es el próximo sábado 13 de diciembre y desde las 18, Kike Teruel espera a los interesados en “compartir un día de mucho folclore”. El sitio de la convocatoria es la estación de servicio ubicada en Av. Alvear y ex Ruta Nacional 8, en la mencionada localidad. Otras ediciones de este evento se realizaron en Domserlaar, Ramallo y General Rodríguez. Cabe recordar que el artista salteño reside hace un tiempo en Mar del Plata, donde también organiza la peña folklórica “La Nochera”.

"Cuando terminé con los chicos, hace dos años, me hablaron para hacer revista en Mar del Plata. Fui porque estaba Raúl Lavié, a quien admiro, y la propuesta musical era muy linda. Una noche estábamos dando una vuelta con Carina, mi señora, y le dije: '¿Y si nos quedamos?'. Y nos quedamos", fue la explicación que brindó hace pocos meses Kike Teruel en una entrevista a La Nación.

Kike Teruel llamó a la última "guitarreada" del año en San Antonio de Areco.

En ese marco, el compositor también señalaba: "En invierno y con frío es otra Mar del Plata, sin dudas, pero yo quería eso. Me gustó el lugar donde estoy. Se llama 'La Armonía' y está 20 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata. Es un bosque maravilloso, creo que son 60, 80 familias las que viven ahí y estás lejos de todo. Pusimos un almacén de campo que lo trabaja mi hijo, se llama La Nochera, y hacemos peña también cada tanto".