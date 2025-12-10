Qué se sabe de la nueva variante de gripe H3N2 que provocó récord de casos

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote del H3N2 se anticipó en "3 y 6 semanas respecto a lo esperado".

Europa atraviesa una temporada invernal golpeada por un brote sin precedentes de la gripe H3N2, que es provocada por la variante K de la influenza A. La afección golpea países como Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, pero también a regiones fuera del viejo continente como Estados Unidos, Canadá y Japón.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote del H3N2 se anticipó en "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", ya que aún en esas regiones todavía no empezó el invierno. El incremento temprano y rápido se evidencia en las cifras inéditas de hospitalizaciones, lo que puso bajo presión a los sistemas de salud de distintos países.

Un virus que pone en alerta al sistema sanitario

De acuerdo a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, se espera que la próxima semana lleguen a hospitalizarse hasta 8000 pacientes en Inglaterra, una cifra que no se registraba desde el 2010. Mientras que en España, la incidencia es diez veces mayor en comparación al mismo período del 2024.

Por su parte, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia activaron operativos especiales para evitar el colapso hospitalario. El brote se agrava por la presencia simultánea de otros virus respiratorios, como el sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que dificulta el diagnóstico y la atención médica, según informaron medios británicos como The Telegraph.

La situación de América: ¿cuándo llega la H3N2?

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los países de la región que ajusten sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

A través de una alerta epidemiológica reciente, la OPS destacó que la combinación de vacunación, vigilancia, preparación hospitalaria, acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, y medidas preventivas personales será "clave para reducir la carga de enfermedad", proteger a las poblaciones más vulnerables y evitar una posible sobrecarga de los sistemas sanitarios.

Hasta finales de noviembre, la actividad de la influenza sigue en ascenso a escala global, especialmente por el virus de tipo A. Si bien en América el nivel continúa siendo bajo, se registra un incremento sostenido en América del Norte.

En tanto, en el Caribe y Centroamérica, #predomina el virus influenza A (H1N1) pdm09, mientras que en Canadá y Estados Unidos se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia. Aunque aún no se ha identificado mayor señal de gravedad en estos países, las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar más a las personas mayores", sostuvo la OPS. La evidencia preliminar sugiere que la vacuna actual mantiene niveles de protección similares a temporadas previas, especialmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones.

Las características de la variante K de la gripe H3N2

Según reportaron distintos medios especializados, la variante K de H3N2 cuenta con mutaciones que le permiten evadir parte de la inmunidad que las personas obtuvieron por infecciones previas o vacunación. Estos cambios genéticos facilitaron una propagación acelereda y una mayor cantidad de infectados.

Según Ed Hutchinson, profesor de virología molecular y celular, el H3N2 es menos común que otros subtipos, lo que implica una "menor inmunidad poblacional y mayor transmisión", según consignó The Telegraph.

Cómo saber si tengo la gripe H3N2: síntomas y grupos de riesgo

Los síntomas vinculados a la variante K incluyen fiebre alta de inicio súbito, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares intensos, fatiga extrema y molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.

También se registra cansancio y dolor muscular que resultan muy notorios en la temporada actual. Los grupos de mayor riesgo abarcan a adultos mayores, niños pequeños, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas.

La situación de América Latina

El hemisferio sur atraviesa en estos momentos la previa del verano. Según datos de la OPS, la temporada de gripe concluyó con un aumento del 29% en casos graves de infección respiratoria aguda en comparación con el mismo periodo del 2024.

El virus sincicial respiratorio (VSR) afectó de manera destacada a lactantes menores de seis meses, mientras que la influenza afectó principalmente a personas mayores. La circulación de influenza estuvo inicialmente dominada por A (H1N1) Y luego por A(H3N2), sin evidencia de mayor gravedad. Hasta principios de noviembre, la variante K no había sido detectado en Sudamérica.

El VSR empezó a circular antes de lo habitual y alcanzó niveles superiores a 2023 y 2024, especialmente en algunos países de América del Sur. En cuanto al SARS-CoV-2, la detección fue mayor a inicios de año, con predominio posterior de la variante XFG, sin indicios de gravedad.

Por último, la OPS precisó que un estudio realizado en ocho países del hemisferio sur mostró que la vacuna usada en 2025 brindó una protección moderada frente a hospitalizaciones por influenza A y una protección más alta frente a influenza B.