Kike Teruel continúa cantando los grandes éxitos del folklore con sus invitados al ciclo "Soy de acá".

El folklore festeja ante cada interpretación que brinda el cantor Kike Teruel en su programa de streaming y mucho más si se trata de las canciones que inmortalizaron Los Nocheros. En la última edición de “Soy de acá”, el salteño tuvo como invitado especial a un bailarín, actor y cantante que dejó a todos sin palabras por su talento.

“Entre la tierra y el cielo” fue el tema elegido por Kike Teruel para cantar con Facundo Mazzei, quien el viernes brilló en el programa que también conduce Carla Conte. “Llegó otro cover de Los Nocheros”, describieron desde las redes sociales de “Soy de acá”, donde compartieron un video con el momento especial de ambos cantando el tema grabado en 1998, para el famoso álbum “Signos”.

Cabe recordar que ambos artistas formaron parte de la comedia musical “Argentina la Revista”, que también protagonizaba el cantor Raúl Lavié, que se estrenó en el verano de 2023 en el Teatro Corrientes de Mar del Plata. Ese show marcaba el regreso del salteño a los escenarios tras su partida del histórico conjunto del folklore.

"Mi papel es de dos o tres incursiones junto a Raúl (Lavié), con Facundo (Mazzei) y es un gran desafío para mí porque es un espectáculo diferente, pero le pongo toda la energía y las ganas como la época de Nocheros", expresaba en una entrevista antes del estreno del show.

Facundo Mazzei junto a Carla Conte en el programa Soy de Acá, conducido por Kike Teruel.

Por su parte, tenemos que recordar que Facundo Mazzei es un bailarín, coreógrafo, actor y cantante que se destacó en el programa “Bailando por un sueño”, donde llegó a la final en 2019. El multifacético artista, oriundo de Quilmes, protagonizó diversos y reconocidos espectáculos de teatro en calle Corrientes, entre ellos, “Siendo Stravaganza“, de Flavio Mendoza, el que más lo marcó.

El reencuentro de Kike Teruel con el Chaqueño Palavecino

En tanto, podemos recordar que el ciclo que conduce Kike Teruel tuvo, en su primera edición y como invitados especiales, a dos figuras de la música argentina: El Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi. Los tres artistas destacados de la cultura festejaron el cumpleaños del ex vocalista de Los Nocheros, quien hizo una revelación sobre el salteño que nadie se esperaba.

Durante el programa “Soy de Acá”, el cual conduce Kike Teruel junto a la actriz Carla Conte surgió una charla entretenida con los invitados mencionados hasta que se dio la revelación del ex Nochero que generó muchas repercusiones en las redes sociales. Primero, el Chaqueño Palavecino detalló que viajo hasta Buenos Aires solo para ver al cumpleañero: “De Salta vine bien exclusivamente acá visitarlo al amigo”.