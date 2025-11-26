Efemérides del 26 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 26 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Adolfo Pérez Esquivel y Tina Turner hasta el fallecimiento de Roberto Fontanarrosa y la celebración del Día del Químico.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1911 - Club Alumni

La institución venció por 2-1 a Estudiantil porteño en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y ganó el campeonato, el último partido oficial del legendario club del fútbol argentino. Alumni logró diez de los doce torneos que disputó.

1931 - Nacimiento de Adolfo Pérez Esquivel

Nació en Buenos Aires el dirigente humanitario, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 1980 por su defensa de los derechos humanos y la denuncia de crímenes de las dictaduras militares que asolaban Sudamérica.

1939 - Nacimiento de Tina Turner

Nació en la ciudad de Brownsville, en Tennessee, EE.UU., la cantante de soul y rock Anna Mae Bullock. Vendió más de 200 millones de discos a lo largo de una carrera de 50 años.

Tina Turner.

1942 - Estreno Casablanca

En el Teatro Hollywood de Nueva York fue proyectado por primera vez el filme, protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y dirigido por Michael Curtiz, que se convertiría en una de las películas más reconocidas de todos los tiempos. Warner Bros adelantó el estreno al precipitarse el contraataque aliado contra la ocupación alemana del norte de África, que tuvo en Marruecos (escenario del filme) uno de los campos de operaciones destacados en la Segunda Guerra Mundial.

1944 - Nacimiento de Roberto Fontanarrosa

En la ciudad santafesina de Rosario nació el escritor, dibujante y humorista gráfico, autor de las tiras Inodoro Pereyra y Boogie, el aceitoso, clásicos de la historieta argentina.

1964 - Nacimiento de Inés Estévez

En la ciudad bonaerense de Dolores nació la actriz y cantante de jazz y blues, ganadora de dos premios Cóndor de Plata, dos Konex, dos ACE y tres Martín Fierro, entre otros galardones por su labor en cine, teatro y televisión.

1964 - Fallecimiento de Julio Sosa

En un accidente automovilístico murió en Buenos Aires, a los 38 años, el cantante uruguayo, apodado “el varón del tango”, una de las figuras más populares del género en las décadas de 1950 y 1960.

1995 - Maradona - Francescoli

Por primera vez se enfrentaron en un campo de juego los delanteros Enzo Francescoli, con la camiseta de River Plate, y Diego Maradona, con la de Boca Juniors. Ocurrió en el superclásico del fútbol argentino con un aburrido empate 0 a 0 en el estadio Monumental.

2014 - Fallecimiento de Ángel Zof

A los 86 años murió en la ciudad santafesina de Rosario el exfutbolista y entrenador Ángel Tulio Zof, “Don Ángel”, el DT más ganador de la historia de Rosario Central, con el que obtuvo tres títulos.

2025 - Día del Químico

Esta fecha es un homenaje a Enrique Herrero Ducloux, quien se convirtió en el primer doctor en Química graduado en el país el 26 de noviembre de 1901.