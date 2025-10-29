Calendario de noviembre 2025 para imprimir: esta es la mejor opción

Tener un calendario en papel, listo para imprimir, es la manera más efectiva de no perder de vista lo importante.

Con la llegada de noviembre empiezan las temperaturas más veraniegas, pero también la necesidad de organizar mejor el tiempo hacia el cierre del año. Para estudiantes, trabajadores y familias, contar con un calendario en papel es una de las herramientas más simples y eficaces para no perder de vista compromisos y aprovechar los fines de semana largos.

Este año, el calendario de noviembre de 2025 viene con una particularidad: el anteúltimo mes del año tiene un feriado nacional y un día no laborable en la cuarta semana.

Noviembre 2025: ¿cuáles son los feriados y fin de semana largos confirmados?

El calendario oficial establece que el próximo fin de semana largo será del viernes 21 de noviembre al lunes 24. En detalle, el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos. Fue dispuesto por el gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 1027/2024, para complementarse con el feriado nacional del lunes 24, fecha en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional que, en realidad, es conmemorado cada 20 de noviembre pero fue trasladado.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en medio del conflicto entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia. Las naciones extranjeras buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales, lo que amenazaba la soberanía argentina.

El combate tuvo lugar en un tramo estratégico del río Paraná: la Vuelta de Obligado. Las tropas argentinas, lideradas por el general Lucio Norberto Mansilla, instalaron cadenas sobre el río para frenar el avance de los europeos. Si bien los invasores superaron las defensas argentinas por su superioridad tecnológica, las pérdidas que sufrieron debilitaron su posición política en las negociaciones posteriores. Hoy se recuerda como un momento clave de la historia argentina.

Calendario imprimible: la opción más práctica

Contar con un calendario de noviembre de 2025 en papel no solo ayuda a planificar compromisos laborales, académicos y personales, sino que también es muy útil en un contexto donde lo digital domina. La posibilidad de tachar días, anotar recordatorios o marcar feriados es un recurso valorado por quienes prefieren la organización analógica.

En Internet abundan plantillas para imprimir, pero la mejor opción combina claridad visual, buena disposición de las semanas y espacio para anotaciones. Elegir un diseño práctico hace la diferencia entre un calendario meramente decorativo y una herramienta real de planificación.

Calendario de noviembre de 2025.

