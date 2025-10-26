¿Es feriado el lunes 27 de octubre tras las elecciones 2025 en Argentina?

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas 2025 y ciudadanos de todo el país acuden a votar para renovar parte de la Cámara de Diputados y del Senado. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen y desean, no será feriado el lunes 27 de octubre.

Elecciones legislativas 2025: Por qué no es feriado el lunes 27 de octubre

El calendario oficial de feriados, definido por el Gobierno nacional no establece un feriado para el día posterior a las elecciones nacionales. Por lo que los argentinos deberán esperar hasta noviembre para disfrutar un día de descanso extra.

El siguiente feriado nacional será recién el viernes 21 de noviembre. Se trata de un fin de semana largo que durará hasta el lunes 24. En detalle, el viernes será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 de noviembre será feriado nacional en celebración del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada del 20 de noviembre y fue trasladado.

Uno por uno, todos los feriados que quedan para este 2025

Tras el fin de semana largo a comienzos de octubre 2025, al calendario oficial de la Argentina le quedan solo cuatro feriados para descansar un poco más:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).