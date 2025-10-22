Consultá dónde votar en las Elecciones 2025 a través de WhatsApp

Vot-A es el nuevo chatbot que te permite consultar el padrón electoral.

Este domingo 26 de octubre de 2025 se realizarán las elecciones legislativas nacionales, y ya muchos ciudadanos quieren saber dónde les toca votar. Este año, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ofrece una herramienta rápida, gratuita y 100% digital para consultar el padrón: el chatbot oficial Vot-A, disponible en WhatsApp. En pocos segundos, podés conocer tu lugar de votación, número de mesa y orden sin moverte de tu casa.

El sistema, que apunta a agilizar las consultas antes de las elecciones, funciona con solo enviar un mensaje al +54 9 11 2455-4444, el número oficial de Vot-A. Desde allí, el bot guía al usuario paso a paso, ofreciendo información confiable y actualizada directamente desde el padrón electoral definitivo.

Cómo consultar dónde votás por WhatsApp

Agendá el número oficial: +54 9 11 2455-4444. Iniciá el chat: enviá un mensaje con la palabra “Hola”. Seleccioná la opción “¿Dónde voto?” en el menú que aparece. Ingresá tus datos personales: número de DNI y género, tal como figuran en tu documento. Recibí la información: en segundos, el chatbot te enviará el nombre del establecimiento, dirección, número de mesa y de orden.

El servicio fue diseñado para ser accesible y evitar errores frecuentes al buscar en la web o en sitios no oficiales. Además, permite reenviar o guardar los datos directamente en el chat para tenerlos a mano el día de la elección.

Qué más podés consultar con Vot-A

Además del lugar de votación, el asistente de la CNE también brinda información útil sobre:

La CNE busca facilitar el acceso a la información electoral y fomentar la participación.

Horarios de votación: de 8 a 18 horas.

Documentos válidos para votar: DNI tarjeta, libreta celeste, Libreta Cívica, entre otros.

Justificación de la no emisión del voto en caso de no poder asistir.

Capacitación para autoridades de mesa.

Detalles sobre la nueva Boleta Única de Papel, que se implementará este año.

Con esta herramienta, la CNE busca facilitar el acceso a la información electoral y fomentar la participación ciudadana, aprovechando una de las plataformas más usadas por los argentinos: WhatsApp.