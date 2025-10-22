Consultá dónde votar en las Elecciones 2025 a través de WhatsApp

Este domingo 26 de octubre de 2025 se realizarán las elecciones legislativas nacionales, y ya muchos ciudadanos quieren saber dónde les toca votar. Este año, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ofrece una herramienta rápida, gratuita y 100% digital para consultar el padrón: el chatbot oficial Vot-A, disponible en WhatsApp. En pocos segundos, podés conocer tu lugar de votación, número de mesa y orden sin moverte de tu casa.
El sistema, que apunta a agilizar las consultas antes de las elecciones, funciona con solo enviar un mensaje al +54 9 11 2455-4444, el número oficial de Vot-A. Desde allí, el bot guía al usuario paso a paso, ofreciendo información confiable y actualizada directamente desde el padrón electoral definitivo.
Cómo consultar dónde votás por WhatsApp
-
Agendá el número oficial: +54 9 11 2455-4444.
-
Iniciá el chat: enviá un mensaje con la palabra “Hola”.
-
Seleccioná la opción “¿Dónde voto?” en el menú que aparece.
-
Ingresá tus datos personales: número de DNI y género, tal como figuran en tu documento.
-
Recibí la información: en segundos, el chatbot te enviará el nombre del establecimiento, dirección, número de mesa y de orden.
El servicio fue diseñado para ser accesible y evitar errores frecuentes al buscar en la web o en sitios no oficiales. Además, permite reenviar o guardar los datos directamente en el chat para tenerlos a mano el día de la elección.
Qué más podés consultar con Vot-A
Además del lugar de votación, el asistente de la CNE también brinda información útil sobre:
-
Horarios de votación: de 8 a 18 horas.
-
Documentos válidos para votar: DNI tarjeta, libreta celeste, Libreta Cívica, entre otros.
-
Justificación de la no emisión del voto en caso de no poder asistir.
-
Capacitación para autoridades de mesa.
-
Detalles sobre la nueva Boleta Única de Papel, que se implementará este año.
Con esta herramienta, la CNE busca facilitar el acceso a la información electoral y fomentar la participación ciudadana, aprovechando una de las plataformas más usadas por los argentinos: WhatsApp.