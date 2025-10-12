Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largo quedan en Argentina 2025

Después del feriado del 10 de octubre de 2025, crece expectativa sobre cuándo será el próximo fin de semana largo. Lo cierto es que no habrá que esperar demasiado para disfrutar de otro finde XXL: será en noviembre. ¿Cuál es la fecha confirmada?

El Gobierno nacional confirmó el calendario oficial de feriados y estableció que el próximo fin de semana largo será del viernes 21 de noviembre al lunes 24. En detalle, el viernes será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 será feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemorá cada del 20 de noviembre y fue trasladado.

El de noviembre es el último finde largo XXL del año, ya que el siguiente feriado caerá lunes y otorgará solo un día de descanso extra al fin de semana. Por eso, el Día de la Soberanía Nacional es uno de los momentos claves del año para la industria argentina, ya que es ideal para hacer una escapada.

Uno por uno, los feriados que quedan en el calendario 2025

Luego del fin de semana largo de octubre 2025, al año le quedan solo cuatro feriados para descansar un poco más:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre). Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Día de la Soberanía Nacional: qué se conmemora en noviembre

El Día de la Soberanía Nacional se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en medio del conflicto entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia. Las naciones extranjeras buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales, lo que amenazaba la soberanía argentina.

El combate tuvo lugar en un tramo estratégico del río Paraná, conocido como la Vuelta de Obligado. Las tropas argentinas, lideradas por el general Lucio Norberto Mansilla, instalaron cadenas sobre el río para frenar el avance de la flota europea. Si bien los invasores superaron las defensas argentinas por su superioridad tecnológica, las pérdidas que sufrieron debilitaron su posición política en las negociaciones posteriores. Hoy se recuerda como un momento clave de la historia argentina.