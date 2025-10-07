El viernes 10 de octubre 2025, ¿es feriado nacional o día no laborable en Argentina?

El viernes 10 de octubre marcará el inicio de un nuevo fin de semana largo.

El Gobierno nacional confirmó que el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se adelantará al viernes 10 de octubre de 2025, de acuerdo a la Resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por la Jefatura de Gabinete, busca generar un fin de semana largo de tres días —del viernes 10 al domingo 12— y promover el turismo, el consumo y las economías regionales.

La decisión no es menor: el viernes 10 será feriado nacional y no un día no laborable, una diferencia clave para trabajadores y empleadores. Así, el domingo 12 pierde su carácter de feriado y se convierte en una jornada común.

¿Qué diferencia hay entre feriado nacional y día no laborable?

En Argentina, los feriados nacionales implican descanso obligatorio: quien trabaja ese día debe cobrar el doble, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). En cambio, los días no laborables dependen de la voluntad del empleador, y el pago es normal si se presta servicio. Este detalle impacta directamente en la planificación laboral y en la economía doméstica de millones de personas.

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables. En este caso, el Decreto 614/2025 habilitó al Ejecutivo a decidir si moverlo al lunes siguiente o al viernes previo. Optaron por adelantarlo, favoreciendo la salida anticipada de turistas y el impulso del consumo interno.

Octubre, noviembre y diciembre 2025: los feriados que vienen en el calendario

El próximo mes traerá un descanso todavía más prolongado. En noviembre habrá un fin de semana XXL de cuatro días: comenzará el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos) y se extenderá hasta el lunes 24, fecha en la que se trasladó el Día de la Soberanía Nacional. La expectativa del sector es alta: después del Carnaval y Semana Santa, este feriado suele ser uno de los más rentables del año.

En diciembre, el último fin de semana largo del 2025 será del sábado 6 al lunes 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Más adelante, el jueves 25 se celebrará Navidad, aunque al caer en día hábil no habilitará puente ni descanso extendido.

Calendario de feriados.

Próximos feriados nacionales oficiales en Argentina en 2025

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre