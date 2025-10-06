Escapadas para el fin de semana largo de octubre 2025: los mejores 7 paseos para hacer cerca de Buenos Aires

Escapadas para el fin de semana largo de octubre 2025: los mejores 7 paseos para hacer

Buenos Aires tiene muchísimos destinos repletos de naturaleza, historia y buena gastronomía para hacer una escapada. De cara al fin de semana largo de octubre hay siete paseos ideales para disfrutar. ¿A dónde ir?

Escaparse de la rutina y alejarse de la Ciudad no es difícil, ya que Buenos Aires ofrece muchísimos destinos para desconectarse y relajar. Entre los mejores para un fin de semana larga se encuentran:

1. San Antonio de Areco

Conocida como la “cuna de la tradición”, esta localidad es una de las más antiguas de la provincia. Nació en 1730 y conserva intacto su espíritu gauchesco. Es un destino ideal para quienes buscan cabalgar, recorrer estancias rurales o disfrutar de un almuerzo en algún lugar típico. En los alrededores hay pequeños pueblos que invitan a paseos tranquilos, como Vagues, donde abundan los restaurantes, las casas de antigüedades y un interesante Centro de Interpretación Ferroviario.

Cómo llegar: por la RN 8, en un viaje de aproximadamente 1 hora y 45 minutos.

2. Sierra de la Ventana

A 600 kilómetros de Buenos Aires, la Sierra de la Ventana se presenta como un auténtico oasis natural. Es uno de los destinos más pintorescos de la Provincia, rodeada de sierras, arroyos y senderos ideales para el descanso y el turismo activo.

Entre sus atractivos principales están la Reserva Privada Sierras Grandes, el Parque Provincial Ernesto Tornquist y el Cerro Tres Picos, el más alto de Buenos Aires. Además, a solo 18 kilómetros se encuentra Villa de la Ventana, un pueblo encantador con calles arboladas, ferias, cabañas y restaurantes con vista a las sierras.

Cómo llegar: tomar la RN 3 y luego continuar por las rutas provinciales 76 y 72.

3. Carlos Keen

A menos de dos horas de viaje desde la ciudad de Buenos Aires, Carlos Keen es un clásico de las escapadas rurales. Tiene menos de 400 habitantes y mantiene su esencia de pueblo detenido en el tiempo, con su antigua estación de tren, un granero restaurado y calles de tierra bordeadas por árboles y construcciones del siglo XIX.

El lugar se destaca por su oferta gastronómica: en apenas cuatro manzanas se concentran unos 25 restaurantes que ofrecen desde asado y empanadas hasta cocina gourmet con productos locales. También hay ferias artesanales, cabalgatas y actividades culturales durante los fines de semana.

Cómo llegar: por la RN 7, en dirección a Luján, tomando la salida en el kilómetro 72.

4. Tomás Jofré

Conocido por su ambiente campestre y su gran cantidad de restaurantes, Tomás Jofré se consolidó como un polo gastronómico a solo 100 kilómetros de Buenos Aires. Su entorno rural y su tranquilidad lo vuelven perfecto para desconectarse un fin de semana. Las mesas suelen llenarse de asados, pastas caseras y picadas, y los visitantes disfrutan del aire libre y las ferias de artesanías locales. El pueblo también es sede de eventos culturales y festivales gastronómicos durante el año.

Cómo llegar: por la RN 5 hasta el kilómetro 91 y luego tomar el desvío hacia Tomás Jofré.

5. Azcuénaga

De calles de tierra, pocas cuadras y muchas casas antiguas, Azcuénaga es un rincón bonaerense donde el campo y la calma mandan. Durante la semana mantiene su ritmo sereno, pero los fines de semana recibe una oleada de visitantes que llegan en busca de buena comida, aire puro y paisajes rurales.

Entre sus atractivos se destacan la vieja estación de tren, el molino y varias casonas de época que hoy ofrecen restaurantes y almacenes de campo. Las familias locales conservan recetas que se transmiten de generación en generación: dulces, quesos, panes y otras delicias que se venden a los turistas. Uno de los lugares más recomendados para almorzar es Le Four, un restaurante con impronta francesa y un encantador patio al sol.

Cómo llegar: se accede por la RP 193, a unos 11 kilómetros de San Andrés de Giles.



6. Cazón

Apodado “el pueblo del millón de árboles”, Cazón es un pequeño paraíso verde con apenas 300 habitantes, ubicado a 178 kilómetros de Buenos Aires. Cuenta con el vivero municipal más grande del país, con más de 200 hectáreas de plantaciones, lo que le da un aire fresco y perfumado todo el año.

Entre sus atractivos se pueden visitar la Plaza de la Juventud, el Club Social y Deportivo Cazón, los antiguos hornos de carbón y la Casa de Susana Soba, vivienda de la escritora y poeta local que hoy funciona como centro cultural y espacio de arte. Es un destino ideal para caminatas tranquilas, fotografía y turismo sustentable.

Cómo llegar: por la RN 205 hasta el kilómetro 170, donde se toma el acceso pavimentado hacia Cazón.

7. Tandil

Se trata de uno de los destinos más populares para hacer una escapada desde Buenos Aires. Además de disfrutar de la naturaleza, ofrece la oportunidad de realizar deportes de aventura, recorridos históricos y disfrutas de su rica oferta gastronómica. Entre sus actividades más destacadas se encuentra la aerosilla de 650 metros ideal para observar desde vistas panorámicas los valles y montañas.

Cómo llegar: se encuentra a 360 kilómetros de CABA y para llegar se debe tomar la RN 3 y luego empalmar con la RP 30. También se puede ir por la RP 29 o por la AU Ezeiza-Cañuelas y luego tomar la RN 3 y la RP 30.