Como en Turquía pero en Buenos Aires: la escapada para volar en globo aerostático a menos de dos horas.

Turquía no es solamente conocida por sus tés, alfombras y chocolate viral del último tiempo. En el país asiático se puede disfrutar de la increíble experiencia de volar en globo aerostático, en la ciudad de Capadocia. Pero no hace falta viajar tan lejos para vivir la experiencia, sino que un pueblo en Buenos Aires, a menos de dos horas de la capital, celebrará un festival en el que se podrá viajar por los aires como lo imaginó Julio Verne.

El pueblo en cuestión es Mercedes, que el 1° de noviembre celebrará el Buenos Aires Flota, un festival en el que a partir de las 15 se podrá disfrutar de una experiencia única, como volar en globo aerostático, tomar paseos aeronáuticos, escuchar música y comer las delicias regionales. A continuación te compartimos todos los detalles de la escapada.

La escapada a menos de dos horas para volar en globo

A menos de dos horas, se encuentra Mercedes, que el 1° de noviembre llevará a cabo el Buenos Aires Flota. Vale aclarar que, en caso de que las condiciones climáticas no permitan realizar el festival, este se reprogramará para el día 15 del mismo mes. El evento tiene un cronograma pensado para toda la familia, con música, foodtrucks con comida regional, paseos aeronáuticos y la preparación de los globos aerostáticos. A continuación te compartimos las actividades:

En Mercedes se celebra el Buenos Aires Flota, una escapada ideal a menos de dos horas.

15 h: apertura de puertas, parque inflable, espectáculos, paseo de autos clásicos, paseo aeronáutico, food trukcs, beer garden y shows musicales.

apertura de puertas, parque inflable, espectáculos, paseo de autos clásicos, paseo aeronáutico, food trukcs, beer garden y shows musicales. 17 h: desfile de paramotores.

desfile de paramotores. 18 h: inflado de globos aerostáticos (sujeto a las condiciones climáticas).

inflado de globos aerostáticos (sujeto a las condiciones climáticas). 19.30 h: Night Glow: show visual con música, luces y DJs en vivo.

Night Glow: show visual con música, luces y DJs en vivo. 21 h: banda principal del festival.

banda principal del festival. 23 h: cierre del evento.

Buenos Aires Flota, un festival que trasporta a Turquía

Buenos Aires Flota lleva a vivir una experiencia que trasporta a Capadocia, Turquía. A menos de dos horas y sin la necesidad de tener que gastar mucho dinero, se puede disfrutar de esta escapada ideal para quienes buscan salir de la rutina. "Buenos Aires Flota plantea un nuevo concepto de eventos, donde la magia y la belleza de los globos aerostáticos se fusionan con espectáculos musicales y actividades que aseguran pasar un día completamente diferente en familia", expresó Adrián Barozza, a cargo de la organización del evento y director de la seguridad operacional del encuentro.

Así que ya sabés, si estás buscando vivir una experiencia que te saque de la rutina, y además admirar la maravilla de los globos aerostáticos, que transportan directamente no solo a Turquía, sino a la literatura de Julio Verne, tenés que escaparte a Mercedes el próximo 1° de noviembre, o en caso de reprogramación, el día 15 del mismo mes.