Hallazgo en Turquía: arqueólogos encontraron la calle más antigua del mundo, de más de 10.000 años.

Un grupo de investigadores de Turquía descubrió una construcción con más de 10.000 años que representa un antes y un después para la historia de las primeras ciudades. Este hallazgo dejó sin palabras a los arqueólogos turcos, ya que revela pistas sobre la civilización que la habitaba.

Los arqueólogos descubrieron que esta construcción, ubicada en uno de los montículos artificiales del yacimiento Canhasan 3 Hoyugu, en Karaman, sería la calle más antigua del mundo, de aproximadamente 10.000 años.

Arqueólogos de Turquía descubrieron la calle más antigua del mundo.

Según los investigadores de la Universidad de Ankara, este descubrimiento podría significar un avance en los estudios sobre cómo las sociedades del Neolítico vivían y sobre cómo construyeron estas primeras ciudades. Si bien los investigadores de Turquía ya habían encontrado testimonios de civilizaciones pasadas, este descubrimiento fue crucial.

Esta calle se encuentra rodeada por lo que parecerían ser los cimientos de casas y correspondería al período precerámico del Neolítico en Anatolia Central, aproximadamente en el año 7450 a.C.

Qué dijeron los investigadores sobre la calle que descubrieron en Turquía

Adnan Baysal, investigador líder de este proyecto, comenzó esta investigación en 2022 y recién ahora descubrió esta calle junto a su equipo. "Este es un estudio muy sorprendente e importante. Aquí existe un concepto de calle", señaló el experto, en diálogo con el medio Turkiye Today.

Además, los arqueólogos también encontraron elementos de obsidiana (vidrio volcánico natural), como cortadores, raspadores, cuchillas y puntas de flecha con dibujos. En este sentido, Baysal explicó que este tipo de objetos escasean en Turquía, y que por ende, este hallazgo es histórico: "Podemos decir que la arqueología de nuestro país es muy rica", concluyó.