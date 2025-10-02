Feriado XL de octubre: esta es la mejor escapada, según la Inteligencia Artificial.

Este 10, 11 y 12 de octubre será fin de semana largo, y muchos argentinos aprovechan para realizar una escapada. Son incontables la cantidad de destinos a los que se puede viajar, desde pueblos con herencia colonial en la provincia de Buenos Aires, hasta hermosos valles en la Patagonia. Pero la Inteligencia Artificial de Chat GPT eligió un lugar en particular como el mejor, para descansar estos días de comienzos de la primavera.

Se trata de Tandil, "si me preguntás a mí, pensando en que son tres días (10, 11 y 12 de octubre) y que la idea de una escapada es aprovechar al máximo sin desgastarse viajando demasiado, te diría que el mejor plan es ir a Tandil", expresó la IA frente a la pregunta de cuál es para ella el mejor lugar para hacer una escapada el próximo fin de semana largo.

Tandil, la mejor escapada según la Inteligencia Artificial

Le preguntamos a Chat GPT cuál es para el mejor lugar para hacer una escapada el próximo fin de semana largo, y respondio nada menos que Tandil. Si bien se trata de un clásico, nunca está de más regresar a las bases y disfrutar de los tradicionales pueblos de la provincia de Buenos Aires. "Te explico por qué lo elijo", expresó la Inteligencia Artificial, y a continuación compartió el siguiente listado:

Está a unas 4/5 horas de Buenos Aires en auto , lo cual es un viaje manejable para un finde largo.

Tenés naturaleza (sierras, miradores, paseos como el Cerro El Centinela o el Parque Independencia) pero también muy buena gastronomía: quesos, salamines, cervezas artesanales y parrillas clásicas.

Es un destino que combina aire libre con comodidad: podés hacer trekking suave, descansar en cabañas con vista a las sierras y a la noche disfrutar de un buen restaurante.

En octubre el clima ya empieza a ser más agradable, así que no es ni frío de invierno ni calor sofocante de verano.

Qué se puede hacer en Tandil: la respuesta de la Inteligencia Artificial

Siguiendo con la dinámica, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Chat GPT qué se puede hacer en Tandil. La misma respondió que "entre los paseos más clásicos está el Cerro El Centinela, un punto emblemático desde donde se obtienen vistas panorámicas de toda la región". En este sentido, sumó que "también el Monte Calvario, rodeado de pinos y eucaliptos, invita a una caminata hasta la cima coronada por una gran cruz, que se convirtió en uno de los símbolos locales".

Por otro lado, sumó a sus recomendaciones el "Cristo de las Sierras, una escultura en un entorno natural que permite disfrutar de una panorámica distinta de la ciudad". Finalmente, destacó que "Tandil es también un destino gastronómico. Las picadas de quesos y salamines son una marca registrada, al igual que los dulces y productos regionales que se consiguen en ferias y mercados. La ciudad cuenta con restaurantes que combinan platos caseros, parrilla y propuestas gourmet, lo que asegura una buena experiencia al final de cada día", concluyó.