Los destinos más elegidos por los argentinos para el fin de semana largo de octubre, uno por uno

Recientemente, se confirmó que el feriado del 12 de octubre, en conmemoración por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se pasará al próximo viernes 10 y junto con esta confirmación, vino aparejado un fuerte aumento en las búsquedas para viajar por el fin de semana largo.

Se registró, en las últimas semanas, un aumento del 97% en comparación con las tres semanas anteriores, con un alza del 141% en destinos nacionales y del 55% en internacionales. Por su parte, los servicios de hotelería encabezan la lista de productos que incrementaron su búsqueda, con un crecimiento del 120%, seguido por vuelos y paquetes, que subieron un 85%.

En el plano nacional, entre los destinos más elegidos por argentinos y argentinas, se destacan las provincias de Córdoba, con un crecimiento de 194%; Salta, con 165%; Mendoza, 162%; Bariloche, 114% y por último, Iguazú, con un aumento del 72%.

A su vez, en el plano internacional, Chile y Brasil son los dos países que más han incrementado sus búsquedas, siendo las ciudades más buscadas: Santiago de Chile con un crecimiento del interés de 135%; Buzios +115%; Florianópolis +90%; Río de Janeiro +56% y San Pablo, con un crecimiento del 41%. Lo que todas estas ciudades tienen en común es la presencia de playas, lo cual podría demostrar un interés por parte de las y los argentinos de disfrutar de los primeros aumentos de temperatura del semestre.

Dadas la tendencias que siguen las personas, en las cuales se priorizan viajes que combinen practicidad y ahorro, los paquetes de viaje aparecen como una sólida alternativa muy conveniente, ya que los mismos permiten acceder a tarifas integradas que pueden representar hasta un 30% de ahorro frente a la compra de cada servicio por separado.

Los paquetes normalmente incluyen vuelos, alojamiento y otros servicios como traslados, actividades o asistencia, ofreciendo así una experiencia más completa, lo que habilita un mejor disfrute del viaje.

Ofertas y descuentos para disfrutar el fin de semana largo

Entre las diversas opciones que aparecen en el mercado, la empresa Despegar relanzó el programa "Tarjetazo", una iniciativa que ofrece beneficios especiales todos los días junto a distintos bancos y billeteras virtuales. La empresa de viajes ofrece un descuento en viajes nacionales de hasta un 15% y hasta 12 cuotas sin interés. Por su parte, para quienes deseen realizar un viaje fuera del país, los descuentos pueden ser de hasta un 25%, con la posibilidad de cancelar el pago en tres cuotas.

Qué bancos y tarjetas forman parte del "Tarjetazo" de Despegar

Mercado Pago.

Banco Santander.

BBVA.

Macro.

Galicia.

ICBC.

Ualá.

Prex.



A su vez, la compañía de viajes ofrece diversas ofertas de paquetes con diferentes destinos para disfrutar del finde largo:

Paquete Córdoba: Viaje por 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $464.085. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, gimnasio, sauna y terraza.



Paquete Santiago de Chile: Viaje por 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $565.119. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 4 estrellas con piscina, y gimnasio.



Paquete Salta: Viaje por 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $798.245. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 3 estrellas con jardín y terraza.



Paquete Buzios: Viaje por 2 noches en octubre (del 10 al 12) a $766.750. Incluye vuelo ida y vuelta directo, y alojamiento 2 estrellas con salón de juegos, pool y terraza.



Todos los anteriores valores son de precios por persona.