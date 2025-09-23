Octubre tendrá un fin de semana largo para los argentinos.

El segundo fin de semana de octubre será de tres días ya que el viernes 10 de ese mes será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Si bien originalmente esa efemérides es el día 12 de octubre, en este caso el gobierno de Javier Milei decidió adelantarlo dos días por una cuestión estratégica en relación al turismo.

Desde hace años los feriados que caen sábados o domingos son trasladados al viernes o lunes para incentivar el turismo interno, que ayuda al funcionamiento de la economía al activar el mercado gastronómico y comercial. De ese modo, todos los argentinos tendrán tres días consecutivos libres de actividades laborales para disfrutar de un viaje express o simplemente para descansar en sus hogares.

En Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebra cada 12 de octubre para reflexionar sobre el encuentro de culturas que comenzó con la llegada de los europeos a América en 1492. Antes se le decía “Día de la Raza", pero en 2010 se modificó su nombre para resaltar la importancia de valorar y reconocer la pluralidad cultural, especialmente los derechos y la identidad de los pueblos originarios.

Esta efemérides promueve el respeto, el diálogo y la integración entre distintas tradiciones y, dada la importancia de esto, se decreta cada año un feriado nacional para enfatizar la conscientización sobre este tema en los ciudadanos del país.

Feriado.

Un feriado que alegra a miles de bonaerenses

El lunes 29 de septiembre será feriado en San Miguel con motivo del Día del Santo Patrono, para que todos los ciudadanos de la localidad puedan disfrutar de las festividades del día sin la interrupción de las jornadas laborales. San Miguel Arcángel es el patrono de la ciudad y es considerado uno de los grandes protectores de la Iglesia Católica.

Feriados nacionales que quedan en el 2025

Octubre

Viernes 10: Feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : Día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre