El lunes 15 de septiembre muchos argentinos no deberán acudir a sus trabajos.

El próximo lunes 15 de septiembre será feriado para miles de argentinos que podrán disfrutar de un fin de semana largo: tres días consecutivos sin la obligación de ir a sus trabajos y la posibilidad de hace run viaje express. Esta medida no es nacional, por lo que solo afecta a los ciudadanos de una localidad del país.

Trenque Lauquen es la ciudad cuyos habitantes tendrán feriado en la mencionada fecha, dado que es el día de la Santa Patrona de la localidad, Nuestra Señora de los Dolores. Esta realidad les da a los lugareños la chance de disfrutar del descanso extra con familia y amigos y también de hacer una escapada con los suyos a lugares turísticos.

Desde el sitio web oficial de la Municipalidad de Trenque Lauquen ofrecieron información sobre este feriado y escribieron: "A través del Decreto 2453/2025, y como ya viene siendo habitual en los últimos años, el Departamento Ejecutivo decretó día no laborable para la administración pública municipal y feriado optativo para la industria, comercio y otras actividades para el próximo lunes 15 de septiembre, con motivo de celebrarse las Fiestas Patronales por el Día de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores. Por lo tanto, no habrá atención al público en las distintas oficinas y dependencias municipales".

Según el comunicado oficial, la redacción del decreto indica que "el 15 de septiembre es una fecha festiva para la comunidad católica de Trenque Lauquen y por tal motivo se realizará la tradicional recorrida por las distintas capillas de la ciudad". De esa manera, los trenquelauquenses tendrán una semana de solo cuatro días laborales a mediados de septiembre.

Asuetos que alegran a algunos sectores en septiembre

El 11 de septiembre, fecha en la que se recuerda el Día del Maestro, volverá a marcar el cierre de las escuelas primarias. Más adelante, el 21 de septiembre reunirá dos celebraciones: el Día del Estudiante y el de la Primavera. Sin embargo, al coincidir ese año con un domingo, no implicará un día de descanso adicional.

El 26 de septiembre corresponde al Día del Empleado de Comercio, ocasión en la que los negocios suelen permanecer cerrados. Tal como ocurrió en 2024, esta fecha podría ser trasladada según lo dispongan las autoridades y los acuerdos gremiales.

Los feriados nacionales que restan en el 2025

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre