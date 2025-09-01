¿Hay feriados en septiembre 2025? Cuándo son y las fechas confirmadas

Septiembre no tiene feriados nacionales, pero sí días que modifican rutinas escolares y laborales.

El calendario oficial de feriados nacionales, que difundió la Jefatura de Gabinete a finales del año pasado, confirma que en septiembre no se decretó ningún asueto ni habrá fin de semana largo. No obstante, este mes trae consigo jornadas que, por tradición o legislación, implican cambios en la vida laboral y escolar. Entre celebraciones religiosas, fechas históricas y conmemoraciones sectoriales, septiembre nunca pasa inadvertido.

Históricamente, este no es mes de asuetos en la Argentina, pero sí de días puntuales en los que algunas actividades se detienen. Desde el Día del Maestro hasta el Día del Empleado de Comercio, las agendas familiares y laborales suelen reacomodarse.

Septiembre sin feriados nacionales, pero con días no laborables

De acuerdo con la ley 27.399, que regula feriados y fines de semana largos, septiembre 2025 no tendrá feriados oficiales. Sin embargo, habrá dos días no laborables: el martes 23 y miércoles 24 de septiembre por el Año Nuevo Judío. Solo aplican para quienes profesen la religión judía.

Fechas clave de septiembre de 2025: docentes, estudiantes y comercio

El 11 de septiembre conmemoran el Día del Maestro . Este año cae jueves y, como es tradición, las escuelas primarias cierran sus puertas.

conmemoran el . Este año cae jueves y, como es tradición, las escuelas primarias cierran sus puertas. El 21 de septiembre será el Día del Estudiante y de la Primavera , y no se traslada: en 2025 cae domingo, por lo que no habrá descanso extra.

será el , y no se traslada: en 2025 cae domingo, por lo que no habrá descanso extra. El 26 de septiembre es la celebración del Día del Empleado de Comercio, jornada en la que los negocios suelen cerrar. De todos modos, como ocurrió en 2024, la fecha puede trasladarse.

Calendario de feriados.

Cuándo es el próximo feriado nacional

El próximo feriado nacional es el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que busca poner en valor la pluralidad de culturas que conviven en el país y reconocer los derechos y el aporte de los pueblos originarios a la identidad argentina.

El 12 de octubre este año cae domingo, aunque el Gobierno decidió que sea trasladado al viernes 10 y de esa manera, habilitan un día libre extra, que se convierte en un fin de semana largo.

Qué fines de semana largos quedan en 2025