Cuándo es el próximo feriado tras el 17 de agosto en Argentina: este es el próximo fin de semana con día de descanso.

Tras el feriado del viernes 17 de agosto, que conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín y dio a los argentinos la oportunidad de disfrutar un fin de semana largo ideal para escapadas, la pregunta que surge es inmediata: ¿cuándo será la próxima pausa en el calendario? El descanso de mediados de agosto dejó a muchos con ganas de volver a aprovechar una jornada libre para viajar, reunirse con amigos o simplemente cortar con la rutina laboral.

La próxima fecha marcada en rojo no está muy alejada en el tiempo. Si bien no se trata de un fin de semana largo tradicional, al caer en domingo puede ser una oportunidad para quienes tengan la posibilidad de sumar un día extra o planificar actividades especiales. Este feriado nacional busca mucho más que un descanso: es una jornada de reflexión, diálogo y reconocimiento a la riqueza cultural que habita en Argentina.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina tras el 17 de agosto

El domingo 12 de octubre será el próximo feriado en el país. En esta fecha se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una jornada instituida para promover el diálogo intercultural, el respeto por los pueblos originarios y la valoración de las diferentes identidades que conforman la Nación. Aunque no siempre coincide con un fin de semana largo, muchos aprovechan la ocasión para organizar escapadas cortas o actividades culturales.

El próximo feriado en Argentina es el 12 de octubre.

Hasta 2010, esta fecha se conocía como el “Día de la Raza”. Ese año, mediante un decreto presidencial, se adoptó la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, alineándose con una mirada más inclusiva y coherente con lo que establece la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos. El cambio no fue meramente simbólico: implicó un paso importante hacia el reconocimiento y la valoración de la pluralidad de pueblos y tradiciones que conviven en el territorio argentino.

El objetivo central de este feriado es invitar a la sociedad a reflexionar sobre la historia y el presente de los pueblos originarios, fomentar el diálogo intercultural y reafirmar el compromiso con sus derechos.

Todos los feriados que quedan hasta fin de año

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre