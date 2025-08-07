Feriados: cómo se pagan los días no laborables en Argentina

Feriados: cuáles me pagan doble.

En agosto habrá un fin de semana extra largo para algunos argentinos, pero no todos podrán aprovecharlo. El viernes 15 de agosto será un día no laborable decretado por el Gobierno con fines turísticos, mientras que el domingo 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que es feriado nacional.

La diferencia no es menor: la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece que los feriados nacionales, si se trabajan, se pagan el doble de una jornada habitual. En cambio, los días no laborables no tienen pago extra: el empleador decide si se trabaja o no y, en caso de hacerlo, se abona el salario común.

Feriado nacional (domingo 17 de agosto) : si te toca trabajar, cobrás el doble; si no, tenés descanso pago.

Día no laborable (viernes 15 de agosto): el empleador define si se trabaja. Si se trabaja, se cobra como un día normal.

Feriados 2025: qué dice la ley

La Ley 27.399 autoriza al Ejecutivo a establecer hasta tres días no laborables por año con fines turísticos, siempre que caigan lunes o viernes. En 2025, uno de esos días será el viernes 15 de agosto.

El feriado de San Martín no se traslada porque cae domingo; según la normativa, solo se mueven los feriados que caen martes, miércoles, jueves o viernes. Podrán disfrutarlo quienes tengan el viernes libre y no trabajen los domingos. Para el resto, el único impacto será el pago doble si les toca cumplir funciones el 17.

Qué feriado se paga doble.

Feriados 2025: uno por uno, los días que no se trabaja y los fines de semana largos en la Argentina

El calendario 2025 incluye una combinación de feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos que permitirán disfrutar de varios fines de semana largos a lo largo del año.

Feriados y días no laborables por mes

Enero

Miércoles 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 3: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 4: Carnaval (feriado inamovible).

Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves 17: Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 18: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Viernes 2: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del martes 17).

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

Viernes 15: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

Lista de feriados no laborables.

Fines de semana largos confirmados para 2025

Si se consideran los días no laborables turísticos definidos por el Gobierno, en 2025 habrá ocho fines de semana largos: