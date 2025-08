Feriados de agosto 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos quedan en el año

Feriados de agosto 2025: cuál es el próximo fin de semana largo y cuántos quedan en el año

Agosto tiene un fin de semana largo ideal para descansar y recargar energías. Sin embargo, se trata de un feriado no laborable por lo que dependerá de cada empleador definir si sus trabajadores trabajan ese día. ¿Cuándo es y cuántos feriados le quedan al año?

¿Cuándo es el fin de semana largo de agosto?

El Gobierno nacional definió en el calendario oficial de feriados, el viernes 15 de agosto como día no laborable con fines turísticos por el feriado del domingo 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El objetivo de este día no laborable es fomentar el turismo interno. Según establece la Ley 27.399, el Gobierno nacional puede hasta tres feriados puente al año, siempre ubicados en lunes o viernes, pero en este caso no tiene calidad de feriado sino de jornada no laborable. Por lo tanto, queda a criterio del empleador otorgar el día libre o no, y, en caso de que el empleado deba trabajar, se paga como jornada simple.

Por qué es feriado el 17 de agosto

Cada 17 de agosto, Argentina conmemora el fallecimiento del General José de San Martín, una de las figuras más destacadas de la historia del país y prócer clave en la lucha por la independencia de América del Sur, la fecha celebra su legado y sus contribuciones a la libertad de Argentina, Chile y Perú.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, y falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Es considerado el "Padre de la Patria" por su papel fundamental en el proceso independentista. Al frente del Ejército de los Andes, lideró la gesta libertadora que culminó con la independencia de Chile en 1818 y de Perú en 1821, tras cruzar la Cordillera de los Andes en una de las campañas militares más estratégicas y destacadas de la historia.

San Martín defendió la libertad, justicia y la unidad del pueblo argentino. En esta fecha, se realizan actos, desfiles y homenajes en diferentes partes del país, especialmente en la localidad de San Martín y en el Monumento al Libertador en la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Después de agosto, el 2025 todavía tiene otros feriados para descansar: