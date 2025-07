Ni agosto ni septiembre: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina tras el decreto de Milei

Qué dice la resolución firmada por el gobierno de Javier Milei en torno a los feriados de este 2025.

El calendario de feriados 2025 en Argentina sufrió una modificación a diferencia de años anteriores. El presidente Javier Milei realizó un decreto donde aparecen feriados y días no laborables -este último es opcional al empleador trabajar o no-. De esta manera, se supo cuándo será el próximo fin de semana largo en el país con el dato de que en los meses de agosto, septiembre y octubre, la gente no podrá aprovechar este beneficio.

El gobierno de Javier Milei implementó el Decreto 1027/2024, eliminando los tradicionales feriados puente durante 2025. En este contexto, cobró relevancia la distinción entre feriado -que es una jornada oficialmente decretada por ley- y día no laborable, que depende de la decisión de cada empleador sobre si se trabaja o no. Esto generó cierta confusión en la población al momento de planificar sus actividades y descansos.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Según el calendario oficial, el 17 de agosto -Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- se trasladó al 15 de agosto como día no laborable. En septiembre no habrá feriados ni días no laborables, y aunque el 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- cae en domingo, no se traslada a otra fecha. En tanto, el próximo feriado oficial será el 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el sábado 22, pero se traslada al lunes con fines turísticos.

Este esquema deja a los argentinos con una oferta limitada de jornadas para descansar fuera de los fines de semana. Si bien los feriados tradicionales -como el 9 de julio o el 25 de mayo- continúan siendo inamovibles, los días no laborables dependen del criterio empresarial. Esto obliga a trabajadores y empleadores a planificar con mayor antelación y claridad las actividades vinculadas a turismo, eventos o descanso, teniendo en cuenta que no siempre se cuenta con un día libre adicional.