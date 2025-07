Feriados de agosto 2025 en Argentina: cuántos hay, qué días caen y cuándo es el próximo fin de semana largo

Después del 9 de Julio, agosto trae un esperado respiro para quienes sueñan con armar una escapada.

Agosto siempre es un mes bisagra en Argentina: marca la segunda mitad del año y, para muchos, el regreso de la rutina luego de las vacaciones de invierno. Este 2025, el calendario ofrece una oportunidad para cortar la semana y planificar un descanso, aunque no todos podrán aprovecharlo.

De acuerdo a la ley 27.399, el Gobierno puede establecer hasta tres feriados puente con fines turísticos, una jugada que suele abrir la puerta a los fines de semana XXL.

Este año, el viernes 15 de agosto será día no laborable por disposición del Ejecutivo. La medida busca darle sentido turístico al feriado nacional del 17 de agosto, que recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Pero como ese día cae domingo, no se traslada y queda como fecha fija. Resultado: quienes puedan tomarse el viernes armarán un finde largo de tres días, ideal para una escapada cerca.

Por qué el feriado del 17 de agosto no se traslada

La normativa vigente aclara que los feriados nacionales trasladables solo se corren si caen martes, miércoles, jueves o viernes. Pero si coinciden con sábado o domingo, no hay traslado posible. Por eso, este año el 17 de agosto se queda en su lugar: domingo. Para compensar, se activó el viernes 15 como día no laborable puente, aunque su carácter es optativo. Es decir: cada empleador define si se trabaja o no.

Este punto genera confusión, ya que un feriado nacional es obligatorio y debe pagarse doble si se trabaja, mientras que un día no laborable es discrecional. Si la empresa decide abrir, se paga como jornada normal. La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) lo regula claramente: el artículo 181 protege el descanso dominical, mientras que el 182 deja la puerta abierta a que el patrón defina qué hacer con los días no laborables.

Para millones de argentinos, estos feriados puente son una chance de oxigenar la agenda y mover la economía regional. En definitiva, agosto 2025 ofrece un respiro a mitad de camino. Si sos de los que pueden negociar el viernes 15, prepará la valija: la próxima parada es la conmemoración por el fallecimiento del General San Martín, pero con descanso asegurado.

Feriados que quedan en 2025: la agenda completa

