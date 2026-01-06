Comienzo de año crítico para Melella: renuncias masivas en el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego

En medio de la crisis económica, social y fiscal que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella comenzó el año con renuncias masivas en su Gabinete. A través de una serie de decretos firmados el pasado 30 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo provincial formalizó la salida de las figuras centrales de su equipo económico: renunciaron el ministro Francisco Reynaldo Devita y otros integrantes clave de dicha cartera.

La reestructuración comenzó a materializarse con la partida de Devita, que fue oficializada mediante el Decreto N.º 3032/25, rubricado por la vicegobernadora Mónica Urquiza. A la baja del ministro se sumaron dos piezas clave de su estructura: Eduardo Ignacio Almirón Denis renunció a su cargo de Secretario de Finanzas, mientras que María de los Ángeles Vázquez dejó su puesto como Directora Provincial de Hacienda.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, no desaprovechó la oportunidad de atacar al mandatario fueguino y envió un mensaje a través de sus redes sociales: "Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va", aseguró. Mientras el Gobierno nacional concentró la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en provincias alineadas con la Casa Rosada, Tierra del Fuego volvió a quedar excluida de la lista. La provincia más austral del país cerró el ejercicio 2025 sin recibir un solo peso por esa vía.

Esta acefalía en la cartera económica representa un desafío crítico para la gestión de Melella, ya que el ministerio regula desde el flujo de pagos a proveedores hasta la liquidación de salarios estatales. La crisis se agrava ante la falta de un Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura, lo que obliga a la provincia a operar con partidas reconducidas en un escenario de alta volatilidad. Con un ejercicio 2025 que ya arrastra un déficit fiscal pronunciado, el margen de maniobra para el nuevo equipo económico será extremadamente limitado.

La salida en bloque de la cúpula financiera genera, además, una incertidumbre inmediata sobre la resolución de las paritarias y el cumplimiento de las obligaciones corrientes. Durante diciembre pasado, el gobernador Melella le solicitó a grandes empresas del polo industrial un adelanto millonario de impuestos que ronda los $20 mil millones para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de 16 mil empleados estatales.

En un contexto de caída de actividad, tensión laboral y falta de asistencia nacional por los recortes del presidente Javier Milei, la iniciativa partió directamente del mandatario provincial, quien instruyó a su cartera económica a gestionar un anticipo extraordinario de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que pagan mensualmente las compañías en función del valor de los bienes que salen de la provincia más austral del país.

La reestructuración comenzó a materializarse con la partida de Francisco Devita, que fue oficializada mediante el Decreto N.º 3032/25.

Más renuncias y bajas en el Gabinete de Melella

Mediante el Decreto 2978/25, el gobernador Melella le aceptó la renuncia a la Secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi. A través del Decreto N.º 2977 se aceptó la renuncia "por razones particulares" presentada por Ayelén Boryka al cargo de Subsecretaria de Gestión de Recursos Naturales, Fiscalización y Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente.

Mediante el Decreto N.º 2975 se dejó sin efecto la designación de Miguel Ángel Martínez en el cargo de Coordinador Provincial de Enlace Institucional dependiente de la Secretaría de Representación Política del Gobierno.

En tanto, se anuló la designación de Pablo Núñez como Subsecretario de Administración Financiera, y se lo designó como Subsecretario de Planificación Administrativa y Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente.