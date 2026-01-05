Pullaro contra Caputo: el gobernador rechazó un pedido del ministro para traer 800 millones de dólares al país

Pese a mandar a votar a los senadores santafesinos a favor del Presupuesto 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el titular del Palacio de Hacienda le solicitara el ingreso inmediato de los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. "A los dólares los tenemos afuera y los vamos a ir trayendo de a poco", señaló el mandatario radical al confirmar el rechazo del pedido.

Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó el Gobernador, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.

Los fondos en cuestión provienen de un bono emitido a principios de diciembre 2025, con un plazo de nueve años y una tasa de interés nominal del 8,10%, emitido bajo legislación de Nueva York, operación que fue ampliamente demandada por inversores internacionales y locales como una señal de confianza.

En ese sentido, explicó que el crédito está destinado específicamente “para obra pública, no para gastos corrientes”, y que por eso la provincia pretende traer los dólares de forma gradual y en función del pago de certificados de obras, en lugar de ingresarlos de inmediato sin protección cambiaria.

En diálogo con Cadena 3, Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta", desde luego que traerían el monto. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para el territorio santafesino. El dólar oficial cotizó este viernes 2 de enero, primer día hábil del 2026, con una suba de 15 pesos y se vendió a $ 1.495.

El destino de la deuda tomada por Pullaro

La emisión de deuda de Santa Fe representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.

Según lo informado por las autoridades provinciales, los recursos obtenidos estarán dirigidos principalmente a financiar infraestructura estratégica: obras públicas, desarrollo de infraestructura productiva y social, inversiones en redes viales, energía, saneamiento, salud y conectividad.

Una parte del monto será utilizada para afrontar vencimientos de deuda. Con ello, se buscará lograr un “ordenamiento financiero” que permita proyectar inversiones sin comprometer a futuras gestiones. Según el gobierno de Pullaro, esta no es una emisión destinada a cubrir gastos corrientes, sino a fortalecer la estructura productiva y social de Santa Fe, impulsando su desarrollo de mediano y largo plazo.

La decisión del Gobierno provincial de endeudarse en el exterior se inscribe en una estrategia más amplia de reordenamiento del Estado y de impulso a la infraestructura. Pullaro ya había anticipado que Santa Fe contaba con un margen fiscal holgado para asumir nuevo endeudamiento externo.