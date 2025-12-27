El gobierno de Javier Milei cierra el 2025 con un importante triunfo en el Senado: consiguió su primer Presupuesto 2026 y tras la sanción definitiva del proyecto, pasará la motosierra por áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa. Tras la aprobación en general, se puso en debate el polémico Capítulo II -que contenía los artículos 12 y 30, dos puntos sensibles para la oposición-. Con 42 votos a favor, siendo 36 la mayoría requerida, también fue aprobado.

Fue, justamente, el artículo 30 el que parecía tensionar y poner en peligro toda la aprobación del Presupuesto 2026. Es decir, el equivalente del Capítulo XI de la votación en Diputados que terminó en derrota para el mileísmo días atrás. Pero en esta ocasión, La Libertad Avanza (LLA) movió las piezas sobre el tablero y buscó blindar los artículos en disputa proponiendo votar por capítulo. Así, consiguió los votos e imponer el ajuste brutal en puntos clave.

Pasadas las 21.27, la pantalla se iluminó de verde y todo fue celebración en Casa Rosada. Con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, Javier Milei consiguió blindar los artículos importantes y puntos sensibles. El más destacado, el artículo 30. Este derogará el piso del 6% de inversión en Educación, establece la progresividad en la financiación de Ciencia y Tecnología y la Ley de Educación Técnica.

También estaban incluidos: la autorización de la "contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 2026" (Art.11); la toma de obligaciones por parte del Estado nacional -a través de distintos organismos- de las obligaciones de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) (Art. 16) y un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (Art. 28), entre otros incisos.

Uno por uno: quienes votaron a favor del brutal ajuste

De la Alianza La Libertad Avanza, 18 senadores votaron a favor de la motosierra de Milei: Bartolomé Abdala (San Luis), Romina Almeida (Entre Ríos), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Ezequiel Atauche (Jujuy), Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos), Patricia Bullrich (CABA), Mario Cervi (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego), Enzo Fullone (Río Negro), Juan Cruz Godoy (Chaco), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Nadia Márquez (Neuquén), María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Agustín Monteverde (CABA), Bruno Olivera Lucero (San Juan), María Emilia Orozco (Salta), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Francisco Paoltroni (Formosa) y Silvana Shneider (Chaco).

Por su parte, los aliados de Juntos por el Cambio (JxC) brindaron un total de 9 votos: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Andrea Cristina (Chubut), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Enrique Goerling Lara (Misiones), María Victoria Huala (La Pampa), Luis Juez (Córdoba), Carolina Losada (Santa Fe) y Edith Terenzi (Chubut).

Los votos restantes pertenecen: tres al Frente de Todos (Guillermo Andrada de Catamarca; Carlos Espínola de Corrientes y Sandra Mendoza de Tucumán), dos al Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal (los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut), uno al Partido Renovador Federal (Vilma Bedia, de Jujuy), uno de Alianza Unión por la Patria (María Carolina Moises, de Jujuy), dos de Frente Cambia Mendoza (Mariana Juri y Rodolfo Suárez), dos de Eco + Vamos Corrientes (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi) y uno de Primero Los Salteños (Flavia Royón).

Por otro lado, vuelven a ser claves los senadores de Alianza por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano también votaron a favor del brutal ajuste mileísta.

Mientras que Julieta Corroza (La Neuquindad) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) se abstuvieron.