Santa Fe emite deuda en Wall Street en medio del apretón financiero de Nación a provincias

La provincia de Santa Fe salió nuevamente a los mercados financieros internacionales. A través de una emisión de deuda destinada principalmente a financiar obra pública y a hacer frente a futuros vencimientos, el gobierno de Santa Fe logró tomar 800 millones de dólares de financiamiento en el mercado internacional con un bono a 9 años y un cupón de interés anual del 8,10%. Se trata de una combinación de condiciones financieras de la operación que la ponen como una de las mejores emisiones argentinas en el mercado internacional, considerando tanto operaciones de gobiernos como corporativas.

De acuerdo con la información provista por la gobernación, la provincia recibió ofertas por 1.800 millones de dólares de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas. "Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por USD 350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe", explicó la gobernación en un comunicado.

El regreso de Santa Fe al mercado internacional ocurre en un momento en el que se reabren oportunidades de financiamiento para provincias y empresas en Argentina. Con el índice de “riesgo país” en torno a los 650 puntos básicos, las condiciones resultan más favorables para las emisiones de deuda subnacionales, aunque no así para la nacional.

Desde el gobierno santafesino aseguran que la provincia mantiene “una de las posiciones fiscales más sólidas del país”, con altos niveles de liquidez y una baja exposición a deuda en moneda extranjera, lo que le habría otorgado buenas calificaciones de riesgo y alentado la confianza de los bancos internacionales.

El destino

Según lo informado por las autoridades provinciales, los recursos obtenidos estarán dirigidos principalmente a financiar infraestructura estratégica: obras públicas, desarrollo de infraestructura productiva y social, inversiones en redes viales, energía, saneamiento, salud y conectividad — ejes centrales del plan de gobierno.

Una parte del monto será utilizada para afrontar vencimientos de deuda. Con ello, se busca lograr un “ordenamiento financiero” que permita proyectar inversiones sin comprometer a futuras gestiones. Según el gobierno de Maximiliano Pullaro, esta no es una emisión destinada a cubrir gastos corrientes, sino a fortalecer la estructura productiva y social de Santa Fe, impulsando su desarrollo de mediano y largo plazo.

La decisión del gobierno provincial de endeudarse en el exterior se inscribe en una estrategia más amplia de reordenamiento del Estado y de impulso a la infraestructura. Pullaro ya había anticipado que Santa Fe contaba con un margen fiscal holgado para asumir nuevo endeudamiento externo.

Según cifras oficiales, en 2024 la provincia invirtió aproximadamente 500 millones de dólares en obra pública con recursos propios; este año, esa cifra se elevó a 1.500 millones, y para 2026 el presupuesto de inversión rondaría los 1.400 millones.