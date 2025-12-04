Así es el Metlife Stadium, donde será la final del Mundial 2026 de la FIFA

El Metlife Stadium desde afuera.

El próximo Mundial 2026 ya tiene los estadios definidos para lo que será el evento que paralizará a todo el mundo del fútbol. Una competencia que contará con la particularidad de contar por primera vez con un total de 48 equipos y que se jugará en tres países (Canadá, Estados Unidos y México). Los mismos deberán abarcar la impactante cifra de 104 encuentros, una cantidad de encuentros inédita.

Estados Unidos abarcará la mayor cantidad de sedes, con 11 ciudades que formarán parte de la Copa del Mundo. Los mismos serán Atlanta Stadium, Boston Stadium, Dallas Stadium, Houston Stadium, Kansas City Stadium, Los Angeles Stadium, Miami Stadium, New York New Jersey Stadium, Philadelphia Stadium, San Francisco Bay Area Stadium y Seattle Stadium. México ofrece el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, mientras que Canadá apenas tendrá dos sedes en Toronto Stadium y BC Place Vancouver.

El MetLife Stadium, donde se jugará la final del Mundial 2026

La final se jugará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El estadio tiene capacidad para 82.500 espectadores. El estadio fue diseñado por un equipo de arquitectos, incluyendo EwingCole, 360 Architecture, y Rockwell Group. La empresa Bruce Mau Design Inc. también participó en el diseño.Su construcción comenzó en el pasado 2007 y culminó para el 2010, año en el que fue inaugurado en un encuentro amistoso entre México y Ecuador.

El Metlife Stadium en un encuentri amistoso que tenía de protagonista al Manchester United.

El costo de este recinto fue de 1,600 millones de dólares y es casa de los equipos de la NFL, New York Giants y New York Jets. En este estadio se disputó también la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG en el Metlife. Un estadio que también albergó el encuentro en el que brilló Lionel Messi con la Selección Argentina frente a Brasil, en el que la albiceleste se impuso 4 a 3 en 2012.

El imponente estadio por dentro.

Qué partidos se jugarán en el Metlife Stadium

Fase de Grupos: 13 de junio.

Fase de Grupos: 16 de junio.

Fase de Grupos: 22 de junio.

Fase de Grupos: 25 de junio.

Fase de Grupos: 27 de junio.

Dieciseisavos de Final: 30 de junio.

Octavos de Final: 5 de julio.

Final: 19 de julio.

Todos los estadios del Mundial 2026