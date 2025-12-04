Parate inédito de una alimenticia expone la crisis del consumo y la industria

La planta que la multinacional Mondelez posee en la localidad de General Pacheco, en el partido de Tigre, dejará de producir entre el 14 de diciembre y el 5 de enero. Serán 21 días sin actividad para una de las fábricas alimenticias más grandes del país y el impacto caerá sobre más de 2.300 trabajadores. Es la primera vez en su historia reciente que la compañía frena totalmente su operación por motivos productivos, una señal que los delegados califican como un “punto de inflexión” en medio de la recesión que atraviesa la economía.

La explicación de la empresa apunta a un exceso de stock acumulado por la fuerte caída de ventas registrada durante 2024. Según relataron delegados de la planta, las ventas cayeron alrededor de 13 mil toneladas en relación con el año anterior. Los depósitos están llenos, los mayoristas frenaron compras y, ante la abrupta baja del consumo, Mondelez decidió paralizar su producción.

El anuncio fue comunicado a fines de noviembre y confirmó lo que los trabajadores venían anticipando desde mitad de año: la demanda no se recupera, los salarios vienen por detrás de la inflación y la recesión ya golpea de lleno incluso a empresas históricamente consolidadas del sector alimenticio.

Para evitar un conflicto mayor, la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) acordaron un esquema que combina una semana de vacaciones y otra de licencia paga. Unos 1.300 trabajadores se anotaron en esta modalidad, mientras que quienes no adhieran deberán presentarse en planta para realizar tareas menores, como limpieza o mantenimiento, sin actividad productiva, según informó el portal InfoGremiales.

Acuerdo con pinzas

Desde el sindicato informaron que el acuerdo permitió preservar beneficios clave: un bono de fin de año de $525.000, a pagarse el 11 de diciembre; el tradicional paquete navideño; y un voucher de $53.000 para compras en la proveeduría interna. El bono será liquidado en enero para evitar descuentos por el Impuesto a las Ganancias.

“Esta situación es un resultado directo de las políticas del gobierno de Javier Milei, que están provocando la caída del consumo, la producción y el trabajo”, sostuvo. El gremialista advirtió además que, en este contexto, avanzar en una reforma laboral “es dinamitar aún más la estabilidad de los trabajadores” y que “la mejor reforma laboral es crear empleo y reactivar el mercado interno”.

El freno en Mondelez no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, la actividad textil, la automotriz y la metalúrgica registraron paradas de planta y despidos. En el propio sector alimenticio, las empresas Tía Maruca y Georgalos enfrentan conflictos abiertos por cesantías y suspensiones.

Para los operarios de Pacheco, la crisis se veía venir. En septiembre, se advertía que seis de las siete categorías salariales del sector se encontraban por debajo de la canasta básica. El deterioro del poder adquisitivo, decían, no solo afectaba el consumo sino también la salud y la jubilación de miles de familias. En mayo, durante la paritaria, la tensión había escalado: el gremio se movilizó luego de recibir una oferta del 1% de aumento.

El 5 de enero, cuando las máquinas deban volver a encenderse, según lo prometido por la empresa, se sabrá si el freno fue solo una señal pasajera o el inicio de un ajuste más profundo en una de las industrias más estratégicas del país. Pero entre los trabajadores, el pronóstico ya hace tiempo dejó de ser optimista.