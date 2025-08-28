Feriados: el gobierno hizo cambios claves y habría nuevos fines de semana largo

El Gobierno nacional dispuso a través de un decreto que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior. La medida afectará a los feriados que quedan de este años y los siguientes, según lo determine la administración libertaria.

Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos contemplaba traslados para los días que caían martes, miércoles, jueves o viernes, pero no fijaba reglas para aquellos que coincidieran con sábados o domingos. El nuevo decreto designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación, facultada para dictar las normas complementarias necesarias.

El Ejecutivo argumentó que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” prevista en la ley y evitar vacíos legales que puedan desvirtuar el espíritu de la norma. La disposición ya está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En este marco, la secretaría de Turismo de la Nación ya adelantó que habrá fin de semana largo en octubre, con el feriado trasladado al lunes 13, medida que se confirmaría próximamente en el Boletín Oficial de la Nación. Según apuntaron, la medida era reclamada por el sector turístico de todo el país para reactivar la actividad en medio de la crisis y había sido impulsada por el Municipio de Villa Gesell, cuyo Intendente Gustavo Barrera celebró la noticia en X. “¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo”, afirmó.



Cuáles son los Feriados Trasladables del año 2025 en Argentina:

Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

12 y 13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados con fines turísticos

1° de abril: Feriado con fines turísticos por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio: Feriado con fines turísticos por Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

11 de octubre: Feriado con fines turísticos por Día del Perdón.