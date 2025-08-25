Anuncian feriado en septiembre y hay fin de semana largo en Argentina

Anuncian feriado en septiembre y hay fin de semana largo.

Faltan pocos días para la llegada de septiembre y en la recta final del año, las búsquedas de miles de argentinos giran en torno a los feriados restantes del 2025. Y el próximo mes, el día 28, miles podrán disfrutar de un fin de semana largo.

El próximo 28 de septiembre se celebra en todo el país el Día del Empleado de Comercio y supermercados, hípermercados, mayoristas y shoppings cerrarán sus puertas durante 24 horas, con motivo de descanso. Esta medida obliga a los consumidores a planificar las compras con anticipación para abastecerse de víveres.

El feriado del Día del Empleado de Comercio se estableció mediante la Ley 26.541, en 2009, y reconoce los derechos laborales de los trabajadores del sector comercial. En el caso de que los dueños de los comercios decidan abrir, por ley se debe pagar el doble a los empleados.

El feriado del 28 de septiembre cae viernes, por lo cual los empleados de comercios tendrán fin de semana largo. Aunque en este caso puntual no habría una necesidad de mover la fecha, la decisión final queda en manos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias, quienes negocian los acuerdos para los trabajadores.

Cuándo es el próximo feriado nacional

El próximo feriado nacional es el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que busca poner en valor la pluralidad de culturas que conviven en el país y reconocer los derechos y el aporte de los pueblos originarios a la identidad argentina. Sin embargo, el 12 de octubre este año cae domingo y se trata de un feriado no trasladable, es decir, que la personas que ya disfrutan de un descanso los domingos no tendrán un día libre extra.