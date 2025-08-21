Cuántos feriados y fines de semana largo quedan en Argentina en 2025: las fechas para agendar

El año avanza muy rápido y quedan solo algunos días para disfrutar de un descanso extra. Muchas personas ya miran el calendario en busca de los feriados nacionales. ¿Cuántos fines de semana largo le quedan al 2025?

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El próximo feriado nacional es el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que busca poner en valor la pluralidad de culturas que conviven en el país y reconocer los derechos y el aporte de los pueblos originarios a la identidad argentina.

Sin embargo, el 12 de octubre este año cae domingo y se trata de un feriado no trasladable, es decir, que la personas que ya disfrutan de un descanso los domingos no tendrán un día libre extra.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural originalmente se dominaba Día de la Raza y hacía referencia al día de 1492 en que se produjo el primer contacto registrado entre europeos y americanos, cuando la expedición liderada por Cristóbal Colón desembarcó en Guanahani, una isla de las Bahamas, y se encontró con sus pobladores de etnia taína.

Sin embargo, mediante el Decreto 1584/2010, publicado el 3 de noviembre de 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hace 14 años se decidió cambiar la denominación y que pase a conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al tener en cuenta que la división de la humanidad en “razas” carece de validez y constituye una concepción político-social errónea, además de peyorativa, con reivindicaciones racistas. Por lo que se estableció que el 12 de octubre sea un “día de reflexión histórica y diálogo intercultural”, es decir dejar de conmemorar “la conquista” de América y el proceso que sólo valoró la cultura europea, para pasar a celebrar la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de la identidad argentina.

Uno por uno, cuántos feriados y fines de semana largo quedan en Argentina en 2025:

Lamentablemente, al año solo le queda un fin de semana largo para planificar una escapada y descansar lejos de casa, aunque hay otros feriados que otorgan un día de descanso extra para los trabajadores. De acuerdo al calendario oficial, las fechas descanso que quedan son:

Octubre:

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no trasladable.

En noviembre:

Viernes 21 : Día no laborable con fines turísticos.

: Día no laborable con fines turísticos. Lunes 24: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (que es el jueves 20).

En diciembre:

Lunes 8 : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

Con Navidad se termina el calendario de feriados de 2025 y comienza el 2026, con el feriado inamovible del 1° de enero.