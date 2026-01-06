Reyes Magos en Formosa: miles de niños y niñas recibieron juguetes del Gobierno provincial

En el marco del tradicional festejo de Reyes Magos, el gobierno de Formosa realizó la tradicional entrega de juguetes a niños y niñas del nivel inicial y primario de las escuelas públicas y privadas, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), hospitales y otras instituciones.

“Recibimos las bolsas de juguetes que beneficiarán a los 503 niños y niñas”, celebró la directora de la Escuela Nº 496 “Pablo Pizzurno”, Norma Ojeda, referente de la institución educativa ubicada en el barrio Parque Urbano de la Capital. Esta iniciativa se realiza cada año y busca que ningún niño se quede sin su regalo de Día de Reyes.

El portal Agenfor, la educadora valoró el gesto del estado provincial de entregar juguetes en dos significativas fechas para la niñez: el Día de los Reyes Magos y el Día de las Infancias. En este sentido señaló que las expectativas no son solo de los más chicos sino también de las familias: “Los padres ya se acercaron a preguntar, están todos ansiosos y la ilusión de los chicos es muy grande. Tenemos niños y niñas de varios barrios, por ejemplo, del 2 de Abril, el Guadalupe, San Pedro, al igual que de otros más lejanos como el San Antonio y La Nueva Formosa todos saben que acá llegó su regalo”.

Edgar Pérez, integrante del operativo logístico de la entrega de juguetes, señaló la importancia de esta fecha: “El Gobierno de Formosa tiene todo preparado para que, en cada institución educativa y en cada espacio en donde la gestión gubernamental del doctor Gildo Insfrán tenga una política pública de contención y acompañamiento a la niñez formoseña, se realice la distribución de los juguetes”.

Formosa sostendrá el servicio nutricional durante el verano para los más chico

En el marco de las políticas de equidad y justicia social que caracterizan al Modelo Formoseño, se confirmó que el Servicio Social Nutricional continuará funcionando durante el receso de verano. Gracias a una planificación estratégica, las instituciones educativas de la provincia se preparan para recibir a los niños, niñas y sus familias desde el primer día hábil de enero.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el director de la EPEP N° 513 del barrio República Argentina, Luis García, afirmó: “El servicio social nutricional durante el receso de verano se desarrollará normalmente a partir del 2 de enero”. Además, destacó que “es un servicio que no se interrumpe durante las vacaciones y se brindarán desayuno, almuerzo y merienda”.