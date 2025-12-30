Un juguete para cada niño: Formosa inició los preparativos para una nueva entrega de juguetes por Reyes Magos

De cara a la llegada del 6 de enero, Día de Los Reyes Magos, la provincia de Formosa comenzó a la organización para la entrega de juguetes a los más pequeños para que ninguno se quede sin su regalo. Esta política forma parte del Modelo Formoseño y la importancia que se le da desde el Gobierno provincial, dirigido por Gildo Insfrán, a que las infancias disfruten de estas fechas especiales.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Edgar Pérez, integrante del operativo logístico de la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes, brindó detalles sobre las tareas que ya se están en desarrollo de cara a la próxima distribución y celebró que una vez más "el gobernador Gildo Insfrán renueve este hermoso gesto en esta fecha de Reyes".

Un reyes muy especial para los niños de la provincia

Recordó que la iniciativa está destinada a los niños y niñas de Nivel Inicial y Primario, tanto de escuelas públicas como de aquellas de gestión privada y explicó que la logística de reparto hacia el interior provincial consiste en entregar desde la ciudad capital la cantidad de juguetes demandada a cada Delegación Zonal de Educación, un mecanismo que se implementa desde hace años.

Pérez señaló además que, para garantizar que los juguetes lleguen en tiempo y forma, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Cultura y Educación. Resaltó también el fuerte acompañamiento de los militantes, quienes participan no solo en el armado de los juguetes, sino también en la carga de los mismos en los camiones que se encargarán de trasladarlos hasta las escuelas y colaborar con la entrega el próximo 6 de enero.

El Parque Acuático 17 de Octubre

Inició oficialmente su temporada de verano este sábado 27 a las 15:30 horas, tras una breve reprogramación debido a las condiciones climáticas. Según explicó el subdirector Nicolás Pintos, las lluvias recientes exigieron trabajos intensivos de mantenimiento químico para garantizar la calidad del agua. Durante las festividades de fin de año, el complejo operará bajo un esquema especial, que abrirá de sábado a martes y y cerrará los días 31 de diciembre y 1 de enero, para retomar la actividad normal el 2 de enero.

El ingreso es totalmente gratuito y solo requiere la presentación del DNI, que permite la entrada con comida y refrigerios, aunque rige una prohibición estricta sobre bebidas alcohólicas y envases de vidrio por seguridad. A partir del 5 de enero, la propuesta se ampliará con una agenda integral que incluye colonias de vacaciones para niños de 6 a 12 años, clases de natación para todas las edades y sesiones de aquagym nocturnas, actividades que se realizarán tanto en el Parque Acuático como en el Paraíso de los Niños.

Las inscripciones para estos programas ya están disponibles de manera digital a través del sitio web oficial del Gobierno de Formosa y sus redes sociales. Pintos destacó el valor de este servicio público, y señaló que mientras en otras provincias el acceso a complejos similares tiene costos elevados, los formoseños disponen de una infraestructura de primer nivel de forma segura y sin costo alguno.