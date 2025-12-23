Celebración y fe: Formosa vivirá la tradicional Cantata Navideña y la Santa Misa en la Cruz del Norte

La ciudad de Formosa volverá a vivir una de sus tradiciones culturales y espirituales más significativas con la realización de la Cantata Navideña y la celebración de la Santa Misa en la Cruz del Norte. Un encuentro que cada año convoca a familias, estudiantes y a la comunidad para las vísperas de nochebuena.

La actividad se llevará a cabo este martes 23 a las 19.30 horas en el emblemático predio de la Cruz del Norte y es organizada por el Ministerio de Cultura y Educación provincial. En esta edición participarán el Coro Infanto Juvenil Chiquita Milanese y el Coro Villa del Carmen, integrados por niños y jóvenes del sistema educativo provincial.

La Cantata Navideña es una propuesta artística y educativa que combina música coral, valores cristianos y participación comunitaria. Forma parte del Calendario Escolar oficial y representa el cierre simbólico del ciclo anual de actividades culturales y educativas vinculadas a las celebraciones de fin de año. A través del canto colectivo, los estudiantes interpretan obras alusivas al nacimiento de Jesús en el que se transmite un mensaje de esperanza, paz y unión.

El subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, destacó que se trata de una tradición profundamente arraigada en la provincia. “Es una actividad que involucra a alumnos, familias y a toda la comunidad. Desde el ministerio acompañamos con mucha alegría y emoción este momento tan especial”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Por su parte, la docente Romina Barrionuevo, del Coro Chiquita Milanese, explicó que la cantata “es el cierre de un recorrido que comienza el 8 de diciembre con Formosa Brilla”, y remarcó el compromiso de los chicos, quienes ensayan específicamente desde el mes de septiembre para esta presentación.

A la propuesta musical se suma la celebración de la Santa Misa, que será oficiada al finalizar la cantata. Según indicó el coordinador del Programa Escuelas Abiertas, José Cárcano, se trata de una ceremonia “muy emotiva”, que refuerza el sentido espiritual del encuentro en un lugar simbólico para la provincia. “La Cruz del Norte inspira esperanza y amor, y esta celebración busca transmitir un mensaje de paz y unión a todos los formoseños”, concluyó.

Comenzó la campaña de pirotecnia cero

En los últimos días, el Gobierno de Formosa reforzó su campaña de pirotecnia sonora cero, bajo el lema Que tu festejo no duela, con una jornada de concientización realizada en la Plazoleta de los Gobernadores. La actividad estuvo encabezada por la Policía Comunitaria, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la asociación “Camino Azul TEA Formosa”.

María Arce, jefa de la Policía Comunitaria, explicó a Agenfor que distintas áreas de la fuerza vienen trabajando de manera constante en la campaña, con el objetivo de promover el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en la ciudad capital.

Para ello, equipos de la Policía Comunitaria y del Comando Radioeléctrico Policial realizan notificaciones y acciones de sensibilización en comercios, fundaciones, clubes y distintos espacios públicos.