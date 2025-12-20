Todo para tu Navidad: Formosa impulsa el consumo local con una feria navideña para emprendedores

Este fin de semana, el sábado 20 y domingo 21, a partir de las 19 horas, el Galpón G del Paseo Costanero será sede de “Todo para tu Navidad”, una edición especial del Mercado Comunitario de Emprendedores pensada para acompañar a las familias formoseñas en la previa de las fiestas y fortalecer el consumo local.

La propuesta reunirá a emprendedores y emprendedoras de distintos rubros, con una amplia oferta de productos artesanales, artículos de regalería, decoración navideña, adornos, souvenirs y propuestas personalizadas, en un espacio abierto, seguro y accesible para toda la comunidad. Durante ambas jornadas, el público podrá acceder además a un 10% de descuento en todos los sectores, como incentivo para las compras navideñas y el acompañamiento al trabajo local.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, en el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo, el emprendedurismo y el desarrollo económico local. En ese sentido, la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín, destacó en comunicación con medios locales que el objetivo es “generar un punto de encuentro para las familias y, al mismo tiempo, acompañar a los emprendedores, brindándoles un espacio donde puedan mostrar y comercializar sus productos en una fecha tan significativa como la Navidad”.

Entre las actividades previstas, el día sábado se realizará el concurso del mejor pan dulce innovador, además de la comercialización de pan dulces artesanales elaborados por emprendedores formoseños, poniendo en valor la producción local y la creatividad aplicada a los productos tradicionales de las fiestas.

La propuesta se completa con un espacio recreativo familiar, ambientación especial y una variada oferta gastronómica, con foodtrucks y stands de comidas dulces y saladas, pensados para que grandes y chicos puedan disfrutar de ambas jornadas.

Vicentín remarcó también el valor social del evento y señaló que se trabaja para que cada actividad sea inclusiva, gratuita y abierta a toda la comunidad, promoviendo el encuentro, el disfrute y el crecimiento del trabajo emprendedor local.

Comenzó la entrega de bolsas navideñas

En un acto que ya se convirtió en una tradición, este viernes comenzó la entrega de las bolsas navideñas con sidras y pan dulces, como sucede año a año por decisión de Gildo Insfrán con la comunidad formoseña en las fiestas.

El subsecretario general del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Nicolás Vergara, en diálogo con Agenfor, manifestó su alegría por la entrega que se inició desde muy temprano: “Estamos muy felices de poder arrancar esta etapa de fin de año con la entrega de las sidras y los panes dulces que todos los años el gobernador Insfrán hace llegar a cada hogar formoseño".

El funcionario se refirió a la Jurisdicción Tres y describió la entrega de 27 mil panes dulces destinados a 27 mil hogares de formoseños, y recordó que la distribución arrancará de manera simultánea.

La Jurisdicción Tres abarca más de 80 barrios. El viernes se realizó una entrega, mas específicamente en los barrios: San Francisco, Itatí I, Guadalupe, Vial, Villa Lourdes, San Pedro.

Vergara valoró el gesto del gobernador y expresó su expectativa de que los vecinos reciban con entusiasmo las bolsas navideñas, que permitirán tener un pan de Navidad en sus mesas estas fiestas: “Esperamos que los vecinos nos esperen para recibir este obsequio del Gobernador y, de esta manera, desearles felices fiestas”.