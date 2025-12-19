Fiestas para todos: el Gobierno de Formosa hizo la histórica entrega de bolsas navideñas

En un acto que ya se convirtió en una tradición, este viernes comenzó la entrega de las bolsas navideñas con sidras y pan dulces, como sucede año a año por decisión de Gildo Insfrán con la comunidad formoseña en las fiestas.

El subsecretario general del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, Nicolás Vergara, en diálogo con Agenfor, manifestó su alegría por la entrega que se inició desde muy temprano: “Estamos muy felices de poder arrancar esta etapa de fin de año con la entrega de las sidras y los panes dulces que todos los años el gobernador Insfrán hace llegar a cada hogar formoseño".

El funcionario se refirió a la Jurisdicción Tres y describió la entrega de 27 mil panes dulces destinados a 27 mil hogares de formoseños, y recordó que la distribución arrancará de manera simultánea.

La Jurisdicción Tres abarca más de 80 barrios. El viernes se realizó una entrega, mas específicamente en los barrios: San Francisco, Itatí I, Guadalupe, Vial, Villa Lourdes, San Pedro.

Vergara valoró el gesto del gobernador y expresó su expectativa de que los vecinos reciban con entusiasmo las bolsas navideñas, que permitirán tener un pan de Navidad en sus mesas estas fiestas: “Esperamos que los vecinos nos esperen para recibir este obsequio del Gobernador y, de esta manera, desearles felices fiestas”.

Entrega en toda la provincia

En la misma línea, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, ratificó que se llevaron adelante reuniones de organización para la entrega de las bolsas navideñas y expresó: “Estar presentes en un momento tan complejo para nuestra Argentina reafirma este compromiso del gobernador Gildo Insfrán que refleja la previsibilidad de los recursos y, sobre todo, este gesto de amor hacia las familias formoseñas”.

Pérez destacó el trabajo conjunto de militantes, dirigentes, equipos de trabajo y cadetes de la Policía de la provincia, quienes participaron en la organización y planificación de la entrega de las bolsas navideñas. Según el funcionario, “es una labor que se realiza en toda la provincia, no sólo en la capital”.

Por último, estimó que se repartirán “más de 200.000 bolsas navideñas en toda la provincia” y destacó “el gran trabajo militante de todos los compañeros, realizado con mucha organización”.

Plan Nutrir: reprogramación de entrega por las fiestas de fin de año

El Ministerio de la Comunidad de la provincia de Formosa informó que, con motivo del cierre de los centros de distribución los días 24, 25 y 26 de diciembre, se implementó un cronograma especial de entrega para los beneficiarios del Plan Nutrir, quienes podrán retirar bolsones pensados para las fiestas de fin de año.

La reprogramación afecta únicamente a quienes retiran sus bolsones habituales durante la Semana 4, pero todos los beneficiarios del Plan Nutrir de Formosa recibirán la sidra y el pan dulce otorgados por el Gobierno provincial.