Así es El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie del universo de Game of Thrones

HBO estrenó el domingo El Caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms), la nueva serie del universo de Game of Thrones (GOT).

Basada en las novelas cortas de George R. R. Martin, la entrega propone un relato más íntimo y aventurero, alejado de las grandes guerras y conspiraciones palaciegas, pero profundamente conectado con la mitología del mundo que conquistó a millones de espectadores.

¿De qué se tratará El Caballero de los Siete Reinos?

La historia se sitúa aproximadamente cien años antes de los acontecimientos narrados en Game of Thrones y varias décadas después de House of the Dragon. En ese período, los Siete Reinos todavía se encuentran bajo el dominio de la Casa Targaryen, aunque el esplendor de los dragones comienza a desvanecerse. Es un tiempo de relativa calma política, pero no por ello exento de tensiones, rivalidades y conflictos personales que laten bajo la superficie.

El eje de El Caballero de los Siete Reinos reside entonces en la relación entre dos personajes destinados a dejar huella en la historia de Poniente: Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un caballero errante de origen humilde, enorme de estatura, noble de corazón y con un sentido del honor tan firme como ingenuo; y su joven escudero Egg, un niño astuto, obstinado y mucho más importante de lo que aparenta.

La trama se desarrolla a través de los viajes de ambos, participando en torneos, resolviendo disputas locales y enfrentándose a dilemas morales que ponen a prueba su visión del honor, la justicia y el poder. A diferencia de otras historias del universo creado por Martin, ahora el foco está puesto en los pequeños gestos, las decisiones individuales y las consecuencias que estas pueden tener en la vida de la gente común.

Ficha técnica de El Caballero de los Siete Reinos