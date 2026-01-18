Peter Claffey interpreta a Ser Duncan el Alto.

Después de mucha expectativa, HBO Max finalmente estrenará este domingo 18 de enero la serie 'El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms)', marcando uno de los estrenos más esperados del año. El primer capítulo saldrá a las 10:00 p.m. (ET) —medianoche en Argentina— en simultáneo para todo el mundo, evitando que spoilers arruinen la experiencia a los fanáticos que esperan la nueva precuela de Game of Thrones.

La historia se desarrolla en una época de caballeros errantes y códigos de honor, con Peter Claffey interpretando a Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como el joven Aegon V. La primera temporada será breve pero intensa, con seis episodios que se irán estrenando cada domingo, o lunes de madrugada según el país.

Los detalles del primer capítulo de El caballero de los siete reinos

El estreno, titulado 'The Hedge Knight' (El Caballero Errante), dura 43 minutos y sienta las bases de una amistad que promete cambiar el destino del Trono de Hierro. La trama arranca con la muerte de Ser Arlan de Pennytree, dejando a su escudero Dunk solo con su armadura y caballos. En lugar de bajar los brazos, Dunk decide reclamar el título de caballero y buscar su fortuna en el Torneo de Vado Ceniza.

En este episodio se presenta un encuentro clave: Dunk conoce a un niño calvo apodado Egg, quien se ofrece a ser su escudero. Lo que parece un simple encuentro en los caminos de Poniente pronto revela su verdadera importancia, ya que Egg es en realidad el Príncipe Aegon Targaryen. Así, la serie no solo introduce a sus protagonistas, sino que también retrata un clima de post-guerra tras la Rebelión Blackfyre, donde el honor de un hombre sin apellido se enfrentará a la aristocracia del reino.

Para quienes se preguntan si la historia continuará, la respuesta es contundente: la segunda temporada ya fue confirmada oficialmente. Esto garantiza que las aventuras de Dunk y Egg seguirán adaptando relatos de La Espada Leal y El Caballero Misterioso, profundizando en el universo de los Siete Reinos.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de House of Dragon?

Mientras tanto, House of the Dragon prepara su regreso para una tercera temporada en el invierno de 2026, pero el futuro de los caballeros errantes ya está asegurado, ofreciendo a los seguidores una exploración más humana y profunda del lore más rico de Poniente.