Fecha de estreno de "El Caballero de los Siete Reinos", la precuela de Game of Thrones

"El Caballero de los Siete Reinos", pronto en HBO Max.

La fantasía televisiva vuelve a poner sus ojos en Poniente. El próximo 18 de enero de 2026 llega El Caballero de los Siete Reinos, una nueva serie de drama y fantasía que amplía el vasto universo de Game of Thrones, a través de HBO Max, y que busca conquistar tanto a fanáticos de larga trayectoria como a nuevos espectadores.

El Caballero de los Siete Reinos es una precuela de Game of Thrones, ambientada alrededor de cien años antes de los eventos de la serie original. Este enfoque temporal no solo explora nuevas historias dentro del mismo mundo, sino que también se conecta con la mitología del Trono de Hierro: personajes, casas y linajes familiares que los fanáticos reconocerán en ecos futuros de la saga principal.

La base de "El Caballero de los Siete Reinos"

La nueva producción está creada por George R.R. Martin, junto al guionista Ira Parker, adapta las famosas novelas cortas de Tales of Dunk and Egg, un conjunto de relatos ambientados décadas antes de los hechos que se vieron en las series anteriores.

En esta ocasión, la historia se enfoca en Ser Duncan el Alto, conocido simplemente como Dunk, un caballero errante de origen humilde, y Aegon Targaryen (Egg), un joven príncipe con una identidad que guarda un secreto mayor. Juntos emprenden un viaje por Westeros lleno de aventuras, desafíos y personajes inolvidables, en un contexto en el que los grandes conflictos de tronos y dragones aún quedan lejos.

A diferencia de Game of Thrones o incluso de La Casa del Dragón, esta nueva serie se concentra más en la vida de los personajes comunes y sus relaciones personales, con un tono algo más íntimo y aventurero que épico, aunque sin dejar de lado la tensión política y los matices del mundo fantástico que caracteriza a la franquicia.

Peter Claffey, como Ser Ducan.

¿Cuándo y dónde ver "El Caballero de los Siete Reinos"?

La primera temporada está programada para estrenarse el 18 de enero de 2026 en HBO, con disponibilidad para streaming al día siguiente en HBO Max. La temporada inicial contará con seis episodios, cada uno diseñado para expandir la mitología de Westeros con una narrativa más lineal y menos fragmentada que la de producciones anteriores.

Además, antes mismo de su estreno, HBO confirmó una segunda temporada prevista para 2027, lo que indica la confianza de la cadena en el potencial narrativo de esta propuesta.

Con esta serie, HBO busca revitalizar el interés en el universo de fantasía más famoso de la televisión, combina recuerdos queridos con tramas frescas capaces de atraer a toda una nueva generación de seguidores.