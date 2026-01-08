It, bienvenidos a Derry, temporada 2: fecha tentativa de cuándo se estrena la serie de HBO Max

"It: Bienvenidos a Derry", disponible en HBO Max.

Tras el impacto que generó su primera entrega, It: Bienvenidos a Derry se consolidó como uno de los estrenos más ambiciosos del terror televisivo reciente. La serie, producida por HBO Max y desarrollada por Andy y Barbara Muschietti, funciona como una precuela de las exitosas películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019), basadas en la célebre novela de Stephen King. Con ese antecedente, la gran pregunta sobre el estreno de la segunda parte es inevitable.

¿Cuándo estrena la segunda temporada de "It: Bienvenidos a Derry"?

Por el momento, HBO Max no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la segunda temporada. Sin embargo, distintas señales de la industria y declaraciones previas de sus creadores indican que el proyecto fue concebido con una mirada a largo plazo. Si se mantiene el ritmo habitual de producción de este tipo de series, la temporada 2 podría llegar entre finales de 2026 o durante 2027, aunque esto dependerá del calendario de rodaje y de la recepción definitiva de la primera entrega.

El universo de It de Stephen King

It: Bienvenidos a Derry se sitúa varias décadas antes de los hechos protagonizados por el Club de los Perdedores y explora los orígenes del terror que habita en la ciudad de Derry, Maine. La serie amplía el universo creado por Stephen King al mostrar cómo Pennywise emerge cada ciclo para alimentarse del miedo, mientras la violencia, el racismo y los secretos del pueblo funcionan como caldo de cultivo del horror. Lejos de limitarse a un solo monstruo, la historia pone el foco en la maldad estructural que atraviesa a la comunidad.

El universo de Stephen King ha demostrado ser particularmente fértil en la televisión y el cine, con adaptaciones recientes como The Outsider, Castle Rock y Doctor Sueño. En ese contexto, Bienvenidos a Derry se presenta como una pieza clave, ya que profundiza en uno de sus mundos más icónicos y perturbadores.

"It: Bienvenidos a Derry" ha sido pensada como una serie de larga duración.

En cuanto a la temporada 2, se espera que continúe explorando distintos ciclos de violencia ocurridos en Derry a lo largo del siglo XX. La idea original de los Muschietti contempla abordar eventos históricos insinuados en la novela, mostrar nuevas encarnaciones del terror y diferentes grupos de protagonistas, lo que permitiría una estructura casi antológica. Pennywise seguiría siendo una presencia central, aunque no necesariamente constante, reforzando su carácter de amenaza eterna.

Mientras los anuncios oficiales llegan, la segunda temporada de It: Bienvenidos a Derry ya se perfila como una de las continuaciones más esperadas del terror contemporáneo, con la promesa de seguir expandiendo uno de los universos más inquietantes creados por Stephen King.