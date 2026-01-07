Vuelve The Pitt: cuándo se estrena la segunda temporada de la serie más vista de HBO Max

La segunda temporada de The Pitt se estrenará finalmente esta semana en HBO Max. La serie dramática, que generó furor entre los espectadores, traerá los icónicos personajes a otro día de guardia en el sector de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Center.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Pitt?

Los usuarios de HBO Max podrán disfrutar del primer capítulo de la segunda temporada este jueves 8 de enero a las 23 (horario Argentina). Sin embargo, al ser una entrega escalonada deberán esperar una semana para el siguiente episodio.

La nueva temproada de The Pitt tendrá 15 capítulos que saldrán de manera escalonada

Creada por R. Scott Gemmill, The Pitt vuelve con el increíble formato de guardia en tiempo real, donde cada capítulo representa una hora dentro de un día en emergencias. Esta vez los hechos se situarán un 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos y una de las fechas más llenas de trabajo por los accidentes durante las celebraciones.

La producción, además de trabajar los problemas personajes de cada médico dentro del hospital, volverá a poner el foco en las problemáticas que sufre el sector sanitario estadounidense, en medio de recortes económicos y la falta de suministros. La segunda temporada promete ser tan buena como la primera, que supo ganar 5 premios Emmy y tres en Critics’ Choice Awards 2026.

La nueva entrega también estará protagonizada por Noah Wyle y contará con la mayoría de los personajes entrañables de la primera temporada. En total, la serie tendrá 15 capítulos que se estrenarán entre enero y abril de este 2026.

La serie se lanzará de manera escalonada, por lo que los espectadores argentinos tendrán que esperar a cada jueves para descubrir como sigue la historia. En detalle las fechas de estreno de los episodios son: