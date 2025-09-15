Dónde ver online "The Pitt", la mejor serie dramática ganadora de los premios Emmy 2025

La serie médica The Pitt que había logrado cautivar a los televidentes, marcó un hito histórico al ganar el galardón a la mejor serie dramática en los Premios Emmy en Los Ángeles. ¿A dónde se puede ver online?

A dónde ver online "The Pitt": la mejor serie dramática, de acuerdo a los Emmy 2025

Protagonizada por Noah Wyle, quien además ganó el premio a mejor actor en drama, The Pitt logró interponerse ante “Severance”, “Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “Slow Horses” y “The White Lotus”. La serie encuentra disponible en HBO Max para ver online, se estrenó el 2025 y desde entonces es de los títulos más vistos de la plataforma.

Caracterizada por traer los clásicos dramas de las salas de emergencia, pero con un giro más moderno, la producción cuenta con una primera temporada de 15 episodios y logró alcanzar más de 10 millones de espectadores por episodio, según datos de la propia plataforma. Y, por eso, ya confirmó su segunda temporada en Max. Las grabaciones comenzaron en los estudios de Warnes Bros en junio de este año y se espera que desembarque en la plataforma en enero de 2026.

Th Pitt ganó el Emmy como la mejor serie dramática de 2025

De qué se trata The Pitt, la serie de HBO Max

Creada por R. Scott Gemmill, la historia se desarrolla en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital, apodado “The Pitt”, donde médicos y enfermeros deben enfrentar un turno de 15 horas cargado de emergencias, decisiones límite y conflictos personales. Cada episodio cubre una hora real de ese turno, lo que aporta una tensión narrativa constante y un realismo pocas veces visto en televisión.

El protagonista es el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, interpretado por Noah Wyle, recordado por su papel en ER. En esta producción, el actor encarna a un médico experimentado que debe liderar al equipo en un hospital sobrecargado, lidiando al mismo tiempo con traumas del pasado y dilemas éticos. Con un enfoque crudo y humano, The Pitt combina acción, drama y emoción, consolidándose como una de las series más comentadas del catálogo de HBO Max en 2025.

La sinopsis oficial sostiene: “The Pitt es una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos de hoy, vistos a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania”.

The Pitt estrenará su segunda temporada en enero de 2026

Cómo será la segunda temporada de The Pitt

Los personajes principales de la serie, incluso aquellos cuya continuidad estaba en duda, ya han sido confirmados para la segunda temporada, según el propio R. Scott Gemmill. "Todos los personajes principales aparecerán de una forma u otra”, apuntó el creador de la producción.

Esto incluye el retorno de Dana tras un periodo de diez meses en la trama, la nueva etapa de Whitaker como interno remunerado y la pasantía de Javadi. Lo que se espera permitirá explorar nuevas dinámicas y mostrará nuevos conflictos entre los protagonistas.