Una serie argentina arrasa en HBO Max.

HBO Max agregó a su catálogo una serie argentina que tiene un elenco repleto de figuras de renombre; se trata de una comedia satírica con mensajes sociales sobre la discriminación y el clasismo. Psiconautas es el nombre de la ficción en cuestión, estrenada oficialmente en 2016.

La serie es una comedia argentina que debutó el 18 de abril de 2016 por TBS y más tarde sumó una segunda temporada estrenada en Netflix, el 15 de abril de 2018. La serie, creada y producida por Lucas Vivo García Lagos, relata la historia de un estafador que se hace pasar por psicólogo para coordinar una terapia de grupo con el objetivo de saldar deudas y mantenerse a flote.

El elenco de Psiconautas incluye a actores reconocidos como a Guillermo Toledo, Gabriel Goity, Florencia Peña, Julieta Zylberberg, Martín Piroyansky, Luis Ziembrowski y Verónica Llinás en la primera temporada, mientras que en la segunda se incorporó Emilio Disi. Tras algunos años disponible en streaming, el 15 de abril de 2021 la ficción fue retirada del catálogo de Netflix pero ahora volvió a estar disponible en la plataforma HBO Max.

Psiconautas cosechó comentarios positivos de la crítica, que destacó tanto su humor como la forma particular en que aborda la terapia y las clásicas escenas de comedia. En el portal Serielistas obtuvo 71 puntos sobre 100, a partir de dos reseñas que coincidieron en que la serie presenta un humor negro que se aleja de cualquier corrección política.

Psiconautas.

Sinopsis oficial de Psiconautas

"Un estafador español se hace pasar por terapeuta y comienza a ofrecer sesiones grupales en Argentina para un grupo de ingenuos inadaptados", reza la sinopsis oficial de la serie estrenada originalmente en 2016.

Elenco principal de Psiconautas