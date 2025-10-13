El Caballero de los siete reinos: fecha de cuándo se estrena la serie de HBO Max heredera de Game of Thrones

"El caballero de los siete reinos" (2026)

Una nueva aventura está por comenzar. Se trata de El caballero de los siete reinos, una serie que funcionará como precuela para expandir el universo de Game of Thrones / Juego de Tronos y que está basada en las célebres novelas cortas Tales of Dunk & Egg, de George R. R. Martin. El estreno de la serie llega a través de HBO Max en 2026.

La trama se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de la saga original, cuando aún reinaba la dinastía Targaryen y los dragones eran ya parte de ese lejano pasado. La serie se centra en las andanzas de Ser Duncan el Alto (“Dunk”) y su joven escudero Egg, quien más adelante llegará a ser el rey Aegon V Targaryen. A pesar del marco de fantasía épica, esta producción promete un tono más ligero y aventurero que otras entregas del universo, con dosis de humor, amistad, honor y pruebas caballerescas.

¿Cuándo se estrena "El caballero de los siete reinos"?

Originalmente se esperaba para finales de 2025, pero HBO y Max decidieron posponerlo hasta 2026. La fecha concreta fue revelada en convenciones recientes: el 18 de enero de 2026 será el día en que se estrenará el primer episodio en HBO Max.

La primera temporada constará de seis episodios. Cada episodio tendrá una duración relativamente breve para los estándares de series épicas: se habla de unos 30 minutos aproximadamente por capítulo. Se espera que los capítulos se lancen de forma semanal, es decir, un episodio por semana, sin que hasta ahora se haya anunciado un “drop completo” del día uno. Así, el formato sería similar al de otras series de HBO: un día fijo en la semana para estrenar el episodio.

La serie que continuará la saga de "Juego de Tronos".

Elenco de "El caballero de los siete reinos"

A partir de esa fecha, la serie presentará a Peter Claffey como Ser Duncan el Alto, a Dexter Sol Ansell como Egg, a Finn Bennett como el príncipe Aerion "Brightflame" Targaryen, a Bertie Carvel como el príncipe Baelos "Breakspear" Targaryen, a Sam Spruell como el príncipe Maekar Targaryen, a Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, entre otros.