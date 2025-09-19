"The Pitt", temporada 2: fecha de cuándo se estrena la segunda temporada en HBO Max

"The Pitt", la serie de HBO Max.

La primera temporada de The Pitt debutó en enero de 2025 por la plataforma HBO Max. La serie es un drama médico que se desarrolla íntegramente durante un turno de 15 horas en el departamento de emergencias del ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital, en Estados Unidos, conocido como “The Pitt”. Cada episodio representa aproximadamente una hora de ese turno real, lo que le da al formato un aire de urgencia constante y un pulso dramático muy marcado.

La trama se centra en el doctor Michael “Robby” Robinavitch (interpretado por Noah Wyle) y su equipo: residentes, estudiantes, enfermeras y demás personal hospitalario. Los personajes enfrentan tanto retos médicos como personales: desde la dificultad que implica trabajar en un entorno con escasez de recursos hasta conflictos internos, deterioro emocional, crisis en la administración del hospital, y más. La primera temporada consta de 15 episodios.

Fecha para la segunda temporada de "The Pitt"

La segunda temporada de The Pitt está confirmada para estrenarse en enero de 2026. No se ha anunciado todavía el día exacto para todos los territorios, pero la plataforma ya ha publicado un primer adelanto y ha dejado claro que el regreso será a comienzos del año próximo.

En cuanto a la historia de esta nueva temporada: se retoma 10 meses después de los acontecimientos del final de la temporada 1. También mantendrá la estructura de turno de emergencia de 15 horas, aunque ahora ambientado en el fin de semana del 4 de julio, lo que promete nuevas complicaciones, emergencias típicas de la temporada de verano como eventos festivos, fuegos artificiales, entre otras.

"The Pitt" (2025)

Los múltiples premios para "The Pitt"

The Pitt ha logrado un fuerte impacto en la crítica y la industria televisiva en poco tiempo. Su primera temporada fue reconocida en la ceremonia de los Premios Emmy 2025, donde se alzó con estatuillas en categorías clave: Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal en Drama para Noah Wyle y Mejor Guion de Drama por su episodio piloto. También recibió premios en rubros técnicos como dirección y montaje, lo que consolidó su prestigio como una de las producciones más innovadoras del año. Además, fue nominada a los Globos de Oro, que confirma su resonancia internacional.

La serie combina realismo médico con el retrato de la vulnerabilidad humana, mostrando no solo los casos clínicos, sino también el costo emocional de quienes trabajan en salud. Su capacidad para mezclar acción, drama y reflexión social la convierte en una propuesta imperdible para quienes buscan una ficción de calidad que atrapa desde el primer minuto.