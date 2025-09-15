Task: cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo de la serie de HBO Max

"Task", la nueva miniserie de HBO Max.

La nueva miniserie Task, creada por Brad Ingelsby y protagonizada por Mark Ruffalo, se sumerge en los suburbios de Philadelphia para contar una historia de robos violentos, lealtades familiares y las huellas que deja la tragedia personal. La serie de HBO Max se estrena semana a semana, en domingos, en fechas que ya han sido anunciadas.

La trama de la serie se centra en el protagonista Tom Brandis (interpretado por Ruffalo), un agente especial del FBI que fue sacerdote, pero tras una tragedia familiar regresa al frente de la acción en una unidad especial encargada de frenar una ola de robos perpetrados por Robbie Prendergast (Tom Pelphrey), un hombre que aparentemente es padre, de clase trabajadora, pero que por ciertas necesidades comienza a introducirse a un mundo criminal.

Fechas de estreno y calendario de episodios:

Los episodios se estrenan semanalmente. En Estados Unidos salen los domingos a las 9:00 p.m. hora del este (EST / ET) y en Argentina, que está en huso horario UTC−3, estarán disponibles a las 10:00 p.m. del mismo día. Aquí el punteado con fechas de estreno de cada episodio:

Episodio 1: "Crossings". Domingo 7 de septiembre de 2025.

de 2025. Episodio 2: "Family Statements". Domingo 14 de septiembre de 2025.

de 2025. Episodio 3: “Nobody’s Stronger Than Forgiveness". Domingo 21 de septiembre de 2025.

de 2025. Episodio 4: “All Roads”. Domingo 28 de septiembre de 2025.

de 2025. Episodio 5: “Vagrants”. Domingo 5 de octubre de 2025.

de 2025. Episodio 6: “Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a river". Domingo 12 de octubre de 2025.

de 2025. Episodio 7: “A Still Small Voice”. Domingo 19 de octubre de 2025.

El rol de Mark Ruffalo en "Task"

El personaje de Mark Ruffalo en la serie tiene un interesante pasado como exsacerdote que fue apartado del campo de acción tras una pérdida personal. Ahora que se ha convertido en un agente especial debe liderar un equipo para identificar y detener a un hombre común que se ha convertido en ladrón nocturno.

En su preparación para el papel, Ruffalo trabajó con un agente real del FBI para entender mejor cómo funcionan las entrevistas, cómo se utiliza la empatía como herramienta de investigación, y para evitar caracterizaciones simplistas del género policíaco. Además tuvo que adoptar un acento regional propio de Pennsylvania (Delaware County, área del este de Pensilvania) con ayuda de entrenadores de dialecto.

Mark Ruffalo protagoniza la miniserie "Task".

Task es una gran apuesta de HBO Max, que con los 7 episodios que conforman la miniserie, busca entregar una historia atrapante en la que abunde el suspenso, el drama, la acción y un guión especializado para ser reconocida por el público y la crítica.