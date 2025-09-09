El imperdible thriller argentino que se filmó en la Isla Maciel y que llega a HBO Max en septiembre.

La plataforma HBO Max sigue ampliando su oferta de películas argentinas y anunció el próximo estreno de Gatillero, exitoso largometraje de Cris Tapia Marchiori que se filmó en la Isla Maciel y fue uno de los sucesos de la última edición del BAFICI. Los detalles sobre su llegada al streaming: trama, elenco y fecha de estreno del thriller de acción.

Gatillero narra la historia de El Galgo, un ex sicario recién salido de prisión que acepta a regañadientes un encargo menor: disparar contra un comercio para enviar un mensaje mafioso. Pero lo que parece una tarea simple se transforma en una pesadilla de caos, traición y supervivencia. El film rodado íntegramente en Isla Maciel y con participación activa de su comunidad como parte del equipo de producción, invita a participar de una experiencia inmersiva, cruda y sin respiro. A través de un plano secuencia, armas y traiciones, la historia sumerge al espectador en el corazón de una tragedia anunciada. Gatillero estará disponible en HBO Max a partir del 19 de septiembre.

Elenco completo de Gatillero y su éxito en el mundo

Dirigida por Cris Tapia Marchiori, producida por Dukkah Producciones y protagonizada por Sergio Podeley, junto a Maite Lanata, Mariano Torre, Matías Desiderio, Ramiro Blas y Julieta Díaz, Gatillero se convirtió en un éxito de asistencia de público desde su estreno en salas de cine.

Además, Gatillero ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, reafirmando el valor del cine argentino en el escenario internacional. Entre ellos Mejor actor Sergio Podeley en Fantaspoa, Ravenheart Film Fest y Nòt Film Fest, Mejor Película Premiada por el Jurado Joven en Fant Bilbao, Mejor Director Cris Tapia Marchiori en Toledo Action Film Fest y Festival Macabro de México, Mejor Guión Cris Tapia Marchiori en el Toledo Action Film Fest.